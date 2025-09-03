เด็จพี่ ปูด 4 ดีลลับโหวต ‘อนุทิน’ เย้ย ภท.เคยชงยุบปชน. ตอนนี้กลับตาลปัตร

เด็จพี่ ปูด 4 ดีลลับพรรค ปชน.ยอมยกเสียงโหวตให้ “อนุทิน” ทั้งที่อุดมการณ์ต่างกันสุดขั้ว เย้ย ภท.เคยเล่นแรง ชงยุบพรรค แต่กลับตาลปัตร ยอมทุกเงื่อนไขให้ได้เสียงสนับสนุนจัดตั้งรบ. เตือน ปชน.เตรียมรับผลทางการเมือง
เมื่อวันที่ 3 กันยายน นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวกรณีพรรคประชาชนมีมติโหวตสนับสนุน นายอนุทิน ชาญวีรกูล แคนดิเดตจากพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกฯ ว่า เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าพรรคประชาชนหันไปจับมือกับพรรคภูมิใจไทยทั้งที่อุดมการณ์จุดยืนคนละแนวคิด แต่สุดท้ายกลับไปร่วมมือทางการเมืองกันจนได้ ตนได้ตรวจสอบจากสื่อต่างๆ ที่ประชาชน แสดงความคิดเห็น ต่างรู้สึกเศร้าใจ ผิดหวังกับการตัดสินใจครั้งนี้ของพรรคประชาชน ขณะเดียวกันยังก่อให้เกิดกระแสข่าวความเคลือบแคลงสงสัยจากประชาชนตามมาด้วย ว่าทั้ง 2 ฝ่ายมีดีลลับอะไรกันมากกว่าที่ปรากฏตามข่าวใช่หรือไม่
นายพร้อมพงศ์กล่าวว่า ไม่ว่าจะเป็น 1.กระแสข่าว 44 ส.ส.จากพรรคก้าวไกลในขณะนั้น ที่มีส่วนร่วมแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 มีการรับปากจะไปตกลงเจรจาอะไรให้หรือไม่ 2.กระแสข่าวการเสนอตำแหน่งรัฐมนตรีคนนอกให้พรรคประชาชน 8 ตำแหน่ง จริงหรือไม่อย่างไร
3.กระแสข่าวข้อเสนอตกลงเป็นการภายใน พรรคประชาชนต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ไม่ยกเว้นหมวด1-2 และอาจจะรวมไปถึงการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ด้วย ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร 4.คดีความของ ส.ส.พรรคประชาชนที่มีกับแกนนำ ที่สนับสนุนพรรคภูมิใจไทย อยู่ในดีลลับครั้งนี้ด้วยหรือไม่ที่ประชาชนสงสัย นี่คือคำถามที่ผู้นำพรรคประชาชนต้องตอบ
นายพร้อมพงศ์กล่าวต่อว่า ขอตั้งคำถามต่อไปยังพรรคภูมิใจไทย การไปขอเสียงจากพรรคประชาชนให้โหวตสนับสนุน ชนิดที่ยอมทุกอย่าง ให้ทุกเงื่อนไข พรรคภูมิใจไทยเคยประกาศไม่ขอร่วมรัฐบาลกับพรรคก้าวไกล ส.ส.ในพรรคไม่โหวตให้นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกฯ แตกต่างจาก ส.ส.เพื่อไทยทุกคนได้โหวตให้นายพิธา การคัดค้านแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาจากพรรคประชาชน สมาชิกพรรคภูมิใจไทยเคยยื่นต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง พิจารณาส่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคก้าวไกลจากการปฏิบัติอย่าง 2 มาตรฐานต่อการขับ ส.ส.ออกจากพรรค รวมทั้ง ส.ส.ของพรรค เคยอภิปรายโจมตีการแก้ไขมาตรา 112 อย่างรุนแรง
ขณะที่ พรรคประชาชนเองมีดีลลับอะไรแอบแฝง นอกเงื่อนไขที่หัวหน้าพรรคประชาชน แถลงไว้ ถึงแม้จะพยายามให้หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยมาลงนาม MOU มายอมรับข้อตกลงต่างๆ นานา ไม่ใช่แค่ตั้ง ส.ส.ร.แก้รัฐธรรมนูญ ให้นายกฯคนใหม่อยู่ในอำนาจ 4 เดือนยุบสภา มันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้น เพียงแค่เปิดเผยไม่ได้ใช่หรือไม่
“ในอดีตพรรคภูมิใจไทยเคยมองพรรคอนาคตใหม่ พรรคก้าวไกล พรรคประชาชน อุดมการณ์ต่างกันสุดขั้ว เป็นคนละแนวคิดการเมือง อนุรักษนิยมกับเสรีประชาธิปไตย ชนิดที่ผีไม่เผา เงาไม่เหยียบ ไม่ขอร่วมสังฆกรรมด้วย เป็นปลาคนละน้ำ แต่ในวันนี้ดูเสมือนว่าจะกลับตาลปัตร พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ ยอมทุกเงื่อนไข พรรคประชาชนเองทำตัวน่าผิดหวัง ตัดสินใจอย่างนี้จะเป็นตราบาปติดตัวไปตลอด และมีกองเชียร์จำนวนมากรู้สึกเศร้าใจ ขอให้เตรียมรับผลกระทบที่จะตามมาทางการเมืองด้วย” นายพร้อมพงศ์กล่าว
