เพนกวิน ประณาม ปชน. โหวตเลือกอนุทิน นั่งนายกฯ ชี้อย่าเอาการต่อสู้ ไปขายกับสัญญาลมๆแล้งๆ

เพนกวิน ประณาม ปชน. โหวตเลือกอนุทิน นั่งนายกฯ ชี้อย่าเอาการต่อสู้ ไปขายกับสัญญาลมๆ แล้งๆ
เมื่อวันที่ 3 กันยายน จากกรณีพรรคประชาชนแถลงผลการประชุมตัดสินใจโหวตนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ของประเทศ ล่าสุด นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน นักกิจกรรมทางการเมือง โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กถึงการตัดสินใจของพรรค ปชน.ว่า
นายอนุทินและพรรคภูมิใจไทยเป็นภัยคุกคามต่อประชาธิปไตย เนื่องจากในอดีตคนของพรรคเองเคยทำร้ายกระบวนการประชาธิปไตยในปี’63 ขัดขวางกระบวนการนิรโทษกรรมและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ รวมถึงในช่วงโรคระบาดที่ผ่านมา ซึ่งได้ดำเนินนโยบายสาธารณสุขอย่างฉ้อฉล จนมีคนบาดเจ็บล้มตายนับไม่ถ้วน
ทั้งนี้ นายพริษฐ์ยังได้ระบุประณามพรรค ปชน.สนับสนุนนายอนุทินนั่งนายกรัฐมนตรี โดยชี้ว่าเป็นการทำให้การปฏิรูปการเมืองถดถอย พร้อมยืนยันว่า หากทางพรรค ปชน.ตัดสินใจสนับสนุนนายอนุทินต่อไป ก็คงไม่อาจสนับสนุนในฐานะพรรคได้อีก แต่จะสนับสนุนเฉพาะตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางท่านที่มีจุดยืนมั่นคง
