จ่อยกคำร้องสอบยุบ 6 พรรค ปม ทักษิณ ชี้นำ-ครอบงำ ตั้งรบ.แพทองธาร เหตุกก.สอบ-ที่ปรึกษาฯ เห็นพ้องไร้หลักฐาน

ส่อยกคำร้องสอบยุบ 6 พรรค ปม ทักษิณ ชี้นำ-ครอบงำ ตั้งรบ.แพทองธาร เหตุกก.สอบ-ที่ปรึกษาฯ เห็นพ้องไร้หลักฐาน
เมื่วันที่ 3 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีคณกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ดำเนินการตรวจสอบตามคำร้องที่ขอให้มีการยุบ 6 พรรคการเมืองเนื่องจากยอมให้นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกพรรค ชี้นำครอบงำ การจัดตั้งรัฐบาล นางสาวแพทองธาร ชินวัตร โดยผู้ร้องอ้างเหตุที่แกนนำ พรรคการเมืองเดินทางไปร่วมรับประทานอาหารและมาม่า กับนายทักษิณ ที่บ้านจันทร์ส่องหล้า หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ นายเศรษฐา ทวีสิน สิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรี และล่าสุดสำนวนการสอบสวนดังกล่าวอยู่ในชั้นการพิจารณาของนายทะเบียนพรรคการเมืองที่จะต้องมีความเห็นว่า คดีมีมูลที่จะเสนอเรื่องต่อที่ประชุมกกต. เพื่อให้พิจารณาส่งศาลรัฐธรรมนูญยุบ 6 พรรคตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2561 มาตรา 28 มาตรา 29 ประกอบมาตรา 92(3) หรือไม่ หรือคดีไม่มีมูลจึงสั่งยุติเรื่อง และแจ้งกกต.ทราบ
มีรายงานว่าในชั้นการสอบสวนของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและคณะที่ปรึกษานายทะเบียนพรรคการเมือง มีความเห็นตรงกันเสนอว่านายทะเบียนพรรคการเมืองควรสั่งยุติเรื่อง เนื่องจากในการสอบสวนไม่มีพยานหลักฐานหรือพยานบุคคลให้ถ้อยคำยืนยันว่า การร่วมรับประทานอาหารดังกล่าวนายทักษิณ ได้มีการสั่งการ เสนอหรือควบคุมการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ขณะเดียวกันพรรคการเมือง และแกนนำพรรคการเมืองที่เดินทางไปร่วมก็ยืนยันว่า เป็นการไปพบปะ พูดคุย รับประทานอาหารและพูดคุยถึงสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนั้น การร่วมจัดตั้งรัฐบาล หรือการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรี ที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรคมอบหมายให้หัวหน้าพรรคเป็นผู้พิจารณาดำเนินการ ดังนั้นคาดว่านายทะเบียนพรรคการเมืองจะมีความเห็นยืนตามที่มีการเสนอ