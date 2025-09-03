ภคมน งง ภูมิธรรม บอกยื่นยุบสภาเมื่อวานนี้ แต่เพจ-เลขาพรรค ยันตอนดึก บอกยังไม่ยื่น ซัดสื่อสารไร้เอกภาพ
เมื่อวันที่ 3 กันยายน น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองโฆษกพรรคประชาชน โพสต์ x ว่า คุณภูมิธรรมแถลงว่าได้ยื่นทูลเกล้ายุบสภาไปตั้งแต่เมื่อวานแล้ว แต่ทำไมเมื่อวานนี้ เพจพรรคเพื่อไทยโพสต์ยืนยันว่ายังไม่ได้เตรียมยุบสภาฯ
ตามภาพค่ะ เมื่อคืนนี้ช่วงเวลา 21.00 น. เลขาธิการพรรคเพื่อไทยโพสต์ว่า “ยังไม่มีการยื่นทูลเกล้าใดๆทั้งสิ้นครับ” หนำซ้ำโพสต์นี้ถูกแชร์โดยเพจพรรคเพื่อไทยเองด้วย
คำถามคือ สรุปแล้วการทูลเกล้ายุบสภาฯ คืนอำนาจให้ประชาชน เกิดขึ้นแน่ชัดจริงๆ เมื่อไรกันแน่ ดิฉันคิดว่าการสื่อสารอย่างไร้เอกภาพ กลับไปกลับมาเช่นนี้ พอจะสะท้อนความจริงใจของพรรคเพื่อไทยในการยุบสภาฯ ได้มากในสถานการณ์แบบนี้
ย้ำกันรอบที่ 100 ข้อเรียกร้องให้ยุบสภาเป็นข้อเรียกร้องแรกของพรรคประชาชนมาโดยตลอดตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2568 พูดง่ายๆ คือเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว หลังมีคลิปเสียงนายกฯรัฐมนตรีหลุดออกมาเรายืนยันตรงนี้มาตลอดและยืนยันเสมอว่าการยุบสภาฯคืนอำนาจให้ประชาชนคือทางออกของประเทศนี้ ซึ่งเรื่องการยุบสภาฯพรรคเพื่อไทยควรตัดสินใจแน่วแน่ไปตั้งแต่ตอนนั้น
