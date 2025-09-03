ศบ.ทก. แจงชายแดนไทย-กัมพูชายังสงบ ผู้ว่าฯสระแก้ว ชงสมช.เอาผิด เขมรรุกที่-ป่าไม้

‘ศบ.ทก.’ แจง สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ยังสงบ ผวจ.สระแก้ว ชงสมช.จัดการ กัมพูชา ‘รุกที่-ป่าไม้’ ตามกฎหมาย ชี้ รมว.กต.เดินสายกางข้อมูล เป็นประโยชน์ให้ไทย แจงเวทีโลก
เมื่อเวลา 12.05 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ร.ต.สุรสันต์ คงสิริ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย ในฐานะโฆษกศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา (ศบ.ทก.) แถลงผลประชุมศบ.ทก. ว่า สถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่บริเวณชายแดน ทั้งสองฝ่ายยังตรึงกำลังเฝ้าระวัง โดยภาพรวมอยู่ในภาวะสงบ ขณะที่ผลการดำเนินงาน นำคณะผู้สังเกตการณ์ (IOT) ชั่วคราวลงพื้นที่ในความรับผิดชอบของหน่วยบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ภายใต้กองทัพเรือ เมื่อวันที่ 2 ก.ย.ที่ผ่านมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งการสำรวจหลักเขตแดนที่ 73 จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ซึ่งเป็นเขตแดนทางบกระหว่างไทย-กัมพูชา จากนั้นเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดของกองทัพเรือจังหวัดตราด ที่กองร้อยทหารพรานที่ 537 ซึ่งมีภูมิประเทศเป็นเทือกเขา ยากต่อการเข้าถึงและยังต้องเผชิญหน้ากับกองกำลังของฝ่ายกัมพูชาที่ติดอาวุธ และให้ชมสถานที่พักพิงชาวกัมพูชาที่อพยพในสงครามปี 2521-2532 และรับฟังบรรยายสรุปจากกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดยกองทัพเรือภาคที่ 1 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติเป็นไปตามข้อตกลงหยุดยิง ตามหลักมนุษยธรรม และโปร่งใสโดยรายงานทุกฉบับจะถูกส่งไปยังคณะผู้สังเกตการณ์เพื่อส่งให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและรัฐมนตรีกลาโหมของทั้งสองประเทศ เพื่อร่วมมือในการรักษาสันติภาพผ่านการประสานมือของกองทัพ ทั้งนี้ คณะผู้สังเกตการณ์เน้นย้ำว่าไม่ได้มีหน้าที่ตัดสินว่าฝ่ายใดถูกหรือผิด แต่จะสังเกตการณ์ และรายงานอย่างเป็นธรรม
พล.ร.ต.สุรสันต์กล่าวว่า สำหรับการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (จีบีซี) ระหว่างวันที่ 7-10 ก.ย.นี้ ที่ จ.เกาะกง ประเทศกัมพูชา จะใช้รูปแบบการประชุมเหมือนครั้งที่หนึ่ง แบ่งเป็นสองส่วน คือส่วนของการประชุมฝ่ายเลขาธิการร่วม ระหว่างวันที่ 7-9 และในวันที่ 10 ก.ย.จะเป็นการประชุมจีบีซีและแถลงภายหลังผลการประชุม ที่ จ.ตราด
สำหรับการติดตามบริหารจัดการพื้นที่บ้านหนองจานและหนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว ผู้ว่าฯสระแก้ว ได้ชี้แจงการนำเสนอแนวทางในการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับประชาชนชาวไทย ในพื้นที่ในการสร้างรั้วระยะทาง 16 กิโลเมตร บริเวณหลักเขตแดนที่ 50-51 ซึ่งมีการสำรวจและได้ข้อยุติเรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้นจะสำรวจสิทธิการครอบครองที่ดินในพื้นที่อย่างละเอียด และจะใช้มาตรการ ตามกฎหมายไทยดำเนินการกับชาวกัมพูชา ที่บุกรุกพื้นที่และแจ้งความคดีกับชาวกัมพูชา ที่บุกรุกป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ โดยจะนำข้อมูลเสนอให้สภาความมั่นคงแห่งชาติ พิจารณาเห็นชอบต่อไป
ด้าน นางมาระตี นะลิตา อันดาโม รองอธิบดีกรมสารนิเทศ รองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ด้านการประเทศได้ดำเนินการเชิงรุกในเวทีระหว่างประเทศ โดยระหว่างวันที่ 26-28 ส.ค.ที่ผ่านมา นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รมว.ต่างประเทศ เดินทางไปที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อนำข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับความตึงเครียดระหว่างไทย-กัมพูชา โดยเฉพาะการวางระเบิดในเขตแดนไทย ไปชี้แจงกับบุคคลสำคัญ ทั้งประธานรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล หรือออตตาวาและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหประชาชาติ นอกจากนั้นพบรัฐภาคีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญในกรอบภาคีอนุสัญญาห้ามระเบิดสังหารบุคคล รวมถึงหารือกับข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ซึ่งการพบกับบุคคลสำคัญ ทำให้ได้ชี้แจงข้อเท็จจริง และความมุ่งมั่นของไทยในการปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญา โดยบุคคลเหล่านี้มีส่วนส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามอนุสัญญา ได้สอบถามและปรับความเข้าใจผิดให้ถูกต้อง
โดยไทยประกาศเข้าร่วมโครงการรณรงค์ของเลขาธิการสหประชาชาติเรื่องการลดอาวุธเพื่อมนุษยธรรมและการดำเนินการด้านระเบิดสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยและบทบาทของไทยในเรื่องนี้ขณะที่เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรไทยณนครนิวยอร์กได้พบเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อส่งข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์เพิ่มเติมต่อกรณีการวางระเบิดของกัมพูชา ที่มีทหารไทยบาดเจ็บ6ครั้ง เพื่อนำกับบูชากลับเข้าสู่การปฎิบัติตามพันธะกรณีอย่างสมบูรณ์และยุติการใช้ทั่วโลกโดยทันทีและไทยต้องการเก็บกู้ทุนระเบิดร่วมกับกัมพูชาภายใต้กลไกทวีภาคีและข้อตกลงหยุดยิงของทั้งสองฝ่ายเพื่อคุ้มครองชีวิตและความปลอดภัยประชาชนสองประเทศให้เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี
นางมาระตีกล่าวว่า สำหรับการบิดเบือนข่าวสารของหนังสือพิมพ์ขแมร์ไทม์ ที่อ้างว่าชาวกัมพูชาไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้ มาจากผลอาวุธที่ตกค้างของฝ่ายไทยจากการปะทะตามแนวชายแดน ซึ่งเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง และการกระทำในพื้นที่สวนทางกับข้อกล่าวหาของกัมพูชา ที่เป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงหยุดยิงมาตลอด และลอบวางระเบิดสังหารบุคคลใช้โดรนปลุกระดม และระเบิดแสวงเครื่องในฝั่งไทย นอกจากนั้นมีการนำเสนอว่าจากหลักฐานภาพถ่ายดาวเทียม พบว่าการตั้งฐานปฏิบัติการของฝั่งกัมพูชา เกิดขึ้นมาหลายเดือนก่อนที่จะเกิดการปะทะ ซึ่งสอดคล้องกับที่ไทย ชี้แจงมาตลอดว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มโจมตีไทย จึงหวังว่าฝ่ายกัมพูชา จะให้ความร่วมมือกับฝ่ายไทยในสองประเด็นสำคัญ คือการเก็บกู้ทุนระเบิดสังหารบุคคล และการปราบปรามการหลอกลวงทางออนไลน์ ที่ไทยพยายามผลักดันในกลไกทวิภาคีระหว่างประเทศกับกัมพูชามาตลอด และยืนยันว่าไทยจะแสวงหาทางออกร่วมกับกัมพูชา โดยสันติเพื่อให้สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา คลี่คลายและลดความตึงเครียด นำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืน
น.ส.ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าการดูแลเยียวยาประชาชน จากเหตุการณ์ความไม่สงบตามชายแดนไทยกัมพูชา ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค.-2 ก.ย.เกิดเหตุ 45 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 22 ราย และบาดเจ็บ 40 ราย รวมทั้งหมด 62 ราย บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 885 หลังคาเรือน ซ่อมแล้วเสร็จ 683 หลังคาเรือน ขณะที่พื้นที่การเกษตรเสียหาย 556 ไร่ โรงเรียนได้รับผลกระทบ 29 แห่ง สถานที่ทางศาสนา 2แห่ง และสถานพยาบาล1แห่งโดยการเยียวยารัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาไปแล้วรวม กว่า34 ล้านบาท
นอกจากนั้น ครม. เห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการเยียวยาประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนไทย-กัมพูชา โดยยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินเยียวยาของผู้ที่ได้รับผลกระทบ ครอบคลุมกรณีเสียชีวิต และทุพพลภาพ 17 ราย 136 ล้านบาท และบาดเจ็บสาหัส29.6 ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพหลักเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาอย่างครบถ้วน