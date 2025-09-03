สมศักดิ์ โต้ หมอวี แฉใช้งบต้อนรับรมต. แจงยิบใช้ในการบรรยายนับคาร์บ

สมศักดิ์ โต้แรง! หลัง ‘หมอวี’ แฉใช้งบต้อนรับรัฐมนตรี แจงยิบใช้ในการบรรยายนับคาร์บ ลั่นคนใจคับแคบมองไม่ออก ชี้ ไม่อยากพูด ไปคุยกับศาลดีกว่า
เมื่อวันที่ 3 กันยายน ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่ นพ.วีระพันธ์ สุวรรนามัย ส.ว. หรือ หมอวี อภิปรายงบด้านสาธารณสุข โดยพบว่ามีการจัดงบเพื่อต้อนรับรัฐมนตรีมากกว่า 500,000 บาท ว่า “ผมไม่ได้ไปจัดดนตรี ลีลาศเลยนะ ผมไปงานราชการ แล้วผมก็ไปบรรยายเรื่องการนับคาร์โบไฮเดรต ลดงบประมาณได้ไม่รู้กี่พันล้าน มันลงทุนบ้างก็เล็กๆ น้อยๆ เป็นเรื่องที่มีเหตุมีผล คนใจคับแคบก็มองไม่ออก ไม่อยากจะพูดอะไร เดี๋ยวไปคุยกับศาลดีกว่า”
เมื่อถามถึงสถานการณ์การเมืองในตอนนี้จะกระทบต่อนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ตนไม่ห่วงอะไร เพราะส่วนของนโยบายนับคาร์บลด NCDs ข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าใจหมด ก็เป็นเรื่องที่ขับเคลื่อนต่อได้
เมื่อถามต่อว่าขณะนี้จะต้องมีการยุบสภาหรือจะต้องเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ แล้วเลือกตั้งใหม่ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ก็ต้องเกิดขึ้นทั้ง 3 อย่าง แต่ไม่รู้อะไรจะเกิดก่อน ทั้งนี้เรื่องของการยุบสภาก็ไม่ได้มีการหารือในพรรค ขอเป็นอำนาจของผู้บริหารสูงสุด ขณะนี้คือนายกรักษาการฯ ซึ่งเขาไม่ต้องถามใคร การยุบสภาไม่ใช่ว่าอยากทำก็ทำได้ เพราะมีความเกี่ยวข้องกับอำนาจทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ถามต่อว่าอยากกลับมาสานงานต่อที่กระทรวงสาธารณสุขหรือไม่ นายสมศักดิ์ กล่าวสั้นๆ ว่า “ไม่ตอบดีกว่า มันมีคำวิพากษ์วิจารณ์ตามมาแน่นอน ทั้งอยากหรือไม่อยาก ซึ่งไม่ตอบดีกว่า แต่อยากมาเตะบอลตอนเย็นในวันจันทร์”