ราชิต เผย 2 เหตุผลหนุน อนุทิน นั่งนายกฯ ยันตอนนี้ยังอยู่ปชป. สมัยหน้าค่อยว่ากัน

‘ราชิต’ เผย 2 เหตุผลหนุน ‘อนุทิน’ นั่งนายกฯ ‘แก้ปัญหาชายแดน-ปากท้อง’ ยันตอนนี้ยังอยู่ปชป.สมัยหน้าค่อยว่ากัน
เมื่อวันที่ 3 กันยายน นายราชิต สุดพุ่ม ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงการสนับสนุน นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นนายกฯ ว่า เป็นความจริงตนมาร่วมกับพรรคภูมิใจไทยนานแล้ว แต่วันนี้ติดงานจึงไม่ได้ไปร่วมงานแถลงตั้งรัฐบาล ทั้งนี้ ที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้มีมติอะไร เพียงแต่มอบให้หัวหน้าพรรคเป็นผู้ตัดสินใจ แต่หัวหน้าพรรคก็ไม่ได้ตัดสินใจอะไร และตนคิดว่าการยุบสภา ณ เวลานี้ไม่น่าเหมาะสม
นายราชิตกล่าวต่อว่า ตนมีเหตุผล 2 อย่างคือ 1.ตอนนี้เรามีปัญหาการสู่รบที่ชายแดนอยู่ จะปล่อยให้รัฐบาลว่างไม่ได้ เราจะมามัวแต่หาเสียงกันอยู่แต่ข้างบ้านยังยิงกันก็ไม่ได้ มันต้องมีรัฐบาลในช่วง 4-5 เดือนนี้ และ 2.ตนเห็นว่าตอนนี้ปัญหาปากท้องหนักมาก โดยเฉพาะสวนปาล์มบ้านตน ซึ่งในเดือน พ.ย.นี้ถึงรอบที่ราคาปาล์มตกต่ำอีก รัฐบาลก็ต้องคิดแล้วว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร ซึ่งเป็นเรื่องที่รู้ล่วงหน้า รัฐบาลก็ควรที่จะแก้ปัญหานี้ให้ได้ ตนเห็นอย่างนี้มากกว่าอย่างอื่น
เมื่อถามว่า จะมีปัญหากับพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่ หรือสมัยหน้าย้ายไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทย นายราชิตกล่าวว่า ตนยังไม่ได้ตัดสินใจเลยว่าจะย้ายพรรคหรือไม่ย้ายพรรค แต่เป็นเรื่องที่ตนเห็นว่าต้องมีรัฐบาล ซึ่งการที่ตนตัดสินใจอย่างนี้ก็ไม่ได้บอกกับหัวหน้าพรรค เพราะพรรคไม่ได้มีมติ แค่มอบอำนาจให้หัวหน้าพรรคไปเจรจา ซึ่งก็มีแค่นั้น ซึ่งหัวหน้าพรรคก็ไม่ได้พูดอะไร
“ตอนนี้ผมยังอยู่กับประชาธิปัตย์ สมัยหน้าค่อยว่ากันใหม่” นายราชิตกล่าว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ฝ่ายกม.ภูมิใจไทย แจ้งจับเอง ภูมิธรรม ยื่นทูลเกล้าฯ ยุบสภา ผิด 157 ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
- ‘พงศ์กวิน’ มั่นใจ ‘วรรณพงษ์’ คุณสมบัติเหมาะสมนั่ง ‘ปลัดแรงงาน’ คนใหม่ เน้นการลงทุน-ต่างด้าว
- เปิดแสนยานุภาพ กองทัพจีน ขนอาวุธล้ำสมัยอะไรบ้าง พาเหรดอวดโลกครั้งแรก
- แม่น้ำน่าน กัดเซาะถนนคอนกรีตไหลลงน้ำ ชาวบ้านผวาบ้าน-โรงสีเสี่ยงถล่ม