3 ส.ส.ประชาธิปัตย์ แจง 4 ข้อหนุน อนุทิน นั่งนายกฯ ผ่าทางตันปท.-คืนอำนาจปชช. ปัดดีลแลกตำแหน่ง

3 ส.ส.ประชาธิปัตย์ แจงหนุน อนุทิน นั่งนายกฯ ผ่าทางตันประเทศ ปัดดีลแลกตำแหน่ง คืนอำนาจให้ประชาชน
เมื่อวันที่ 3 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 3 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ เผยแพร่ถ้อยแถลงในการสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ระบุว่า ตามที่ปรากฏว่าพวกกระผมได้สนับสนุนข้อตกลงร่วมระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยในการเสนอชื่อบุคคลไปดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพื่อทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินในช่วงเปลี่ยนผ่าน แก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า จัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และยุบสภาผู้แทนราษฎรนั้น พวกกระผมขอชี้แจงเหตุผลและเจตนารมณ์ใน 4 ประเด็นสำคัญ ดังนี้
ประการแรก พวกกระผมทั้ง 3 คนเห็นว่า ปัญหาความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทย ปรากฏชัดเจนที่สุดในกรณีของ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีคนล่าสุด ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่ามีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะ กรณีคลิปเสียง ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ จนบั่นทอนความเชื่อมั่นของสังคมอย่างกว้างขวาง กรณีดังกล่าวไม่เพียงชี้ให้เห็นถึงการขาดคุณสมบัติและความซื่อสัตย์สุจริตที่ผู้นำควรมี หากยังทำให้รัฐบาลสูญเสียความชอบธรรม ในการบริหารประเทศ และทำลายศักดิ์ศรีของประเทศโดยรวม นอกจากนี้ การบริหารประเทศภายใต้ พรรคเพื่อไทยยังไม่สามารถตอบสนองต่อความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม ขาดความมุ่งมั่นจริงใจในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างที่ประชาชนเผชิญอยู่ในชีวิตประจำวัน
ประการที่สอง การที่พวกกระผมลงนามสนับสนุนให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น เป็นการตัดสินใจในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมกันทั้ง 3 คน คือนายสรรเพชญ บุญญามณี ส.ส.สงขลา นายสมยศ พลายด้วง ส.ส.สงขลา และนายราชิต สุดพุ่ม ส.ส.นครศรีธรรมราช นอกจากนี้ ที่สำคัญคือพรรคภูมิใจไทยก็เคยร่วมสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ ในการจัดตั้งรัฐบาล ในช่วงปี 2551 – 2554 จนสามารถสร้างเสถียรภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม ตรงกันข้ามพรรคเพื่อไทยในห้วงเวลานั้นกลับเลือกที่จะล้มรัฐบาลและผลักประเทศเข้าสู่วิกฤติการณ์ทางการเมืองครั้งใหญ่
ประการที่สาม พวกกระผมเห็นด้วยกับ 5 เงื่อนไขร่วมที่ทั้งสองพรรควางไว้เพื่อ “ผ่าทางตันประเทศ” ทั้งการยุบสภาเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด การจัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่กระทบชีวิตประชาชน ทั้งปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง และปัญหาสถานการณ์มั่นคงชายแดน
ประการสุดท้าย การสนับสนุนของพวกกระผมในครั้งนี้ มิได้มีเจตนาเพื่อแลกเปลี่ยนตำแหน่งทางการเมืองในรัฐบาลที่จะเกิดขึ้น หากแต่เป็นการใช้เอกสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 114 ที่บัญญัติไว้ว่า “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย หรือความครอบงำใด ๆ…” เพื่อยืนยันว่าเสียงของของพวกกระผม คือเสียงที่ประชาชนมอบให้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบด้วยความเคารพ
- นายสรรเพชญ บุญญามณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา
- นายสมยศ พลายด้วง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา
- นายราชิต สุดพุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สภาฯยังรอ วันนอร์ เคาะวันโหวตนายกฯ หลังขึ้นห้องทำงาน เรียกเจ้าหน้าที่ถกเงียบ
- ปชน.ไม่เห็นด้วย แจ้งเอาผิด 112 ภูมิธรรม ยันมีอำนาจยื่นยุบสภา ลั่น พร้อมเดินหน้าเลือกตั้ง
- โฆษกทภ.1 กางโรดแมป ดันเขมรพ้นหนองจาน ป้อง ‘มทภ.1’ ไม่หิวแสง ทำงานปิดทองหลังพระ ยัน ตั้งใจเกินร้อย
- ภูมิธรรม ยิ้ม ไม่ตอบ สะพัด พรฎ.ยุบสภา ถูกสนง.องคมนตรี ตีกลับ