บก.ทท. จัดพิธี สดุดีวีรชนทหารกล้า-อาลัยปชช.ผู้บริสุทธิ์ เหตุปะทะชายแดนไทย-เขมร

“บก.ทท.” จัดพิธี “สดุดีวีรชนทหารกล้า – อาลัยประชาชนผู้บริสุทธิ์” จากเหตุปะทะชายแดนไทย-เขมร
เมื่อวันที่ 3 กันยายน กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) กำหนดจัดพิธี “สดุดีวีรชนทหารกล้า – ประชาชนผู้บริสุทธิ์” ในวันที่ 5 กันยายน 2568 เพื่อเชิดชูเกียรติ และตอบแทนความเสียสละของกำลังพล 15 นาย ที่พลีชีพเพื่อปกป้องอธิปไตย และร่วมไว้อาลัยต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่เสียชีวิตจากเหตุปะทะชายแดนไทย–กัมพูชา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 โดยมี พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) เป็นประธานในพิธี
พิธีเริ่มขึ้นเวลา 08.29 น. ด้วยการวางพวงมาลา ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีบุคคลสำคัญ “นักรบแห่งสมรภูมิ” ร่วมสดุดี อาทิ พลตรี ประจักษ์ วิสุตกุล, อาสาสมัครทหารพราน บัณฑิต คำศรีเมือง และพลเอก พิเชษฐ์ วิสัยจร พร้อมผู้แทนส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนกว่า 4,440 คน เข้าร่วมในบรรยากาศแห่งความสำนึกในคุณงามความดี
เวลา 09.15 น. จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ณ ห้องนเรศวร และเวลา 18.00–21.00 น. จัดพิธีสวดมนต์ “รวมพลังจักรพรรดิ รวมใจภักดิ์รักษ์แผ่นดิน” โดยหลวงตาม้า ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่วีรบุรุษทหารกล้า และประชาชนผู้บริสุทธิ์
กองบัญชาการกองทัพไทยขอสดุดีวีรชนทหารกล้าทั้ง 15 นาย แม้จะเป็นทหารตัวเล็ก ๆ แต่หัวใจยิ่งใหญ่ ดวงวิญญาณนักรบ และประชาชนผู้บริสุทธิ์จะคงอยู่ในความทรงจำของแผ่นดินไทยตราบนิรันดร์ เป็นพลังศรัทธาให้คนไทยทุกคนร่วมกันปกป้องชาติ
