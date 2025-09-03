ผบ.ทบ. ลงพื้นที่ติดตามงาน กอ.รมน.ภาค 4 สน. ย้ำมาตรการรักษาความปลอดภัยชายแดนใต้

“ผบ.ทบ.”ลงพื้นที่ติดตามการทำงานของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ย้ำมาตรการรักษาความปลอดภัย พร้อมขับเคลื่อนโครงการสานใจสู่สันติ เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
เมื่อวันที่ 3 กันยายน พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นำคณะผู้บังคับบัญชาของกองทัพบก เดินทางไปตรวจเยี่ยมและประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โดยมี พล.ท.ไพศาล หนูสังข์ แม่ทัพภาคที่ 4 (มทภ.4) ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้การต้อนรับ
โดยผู้บัญชาการทหารบกได้รับฟังสรุปสถานการณ์และการปฏิบัติที่สำคัญของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. และศูนย์สันติวิธี ในห้วงที่ผ่านมา ซึ่งยังคงพบความพยายามสร้างสถานการณ์จากกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ อาทิ การก่อเหตุต่อโรงไฟฟ้าชีวมวล, การทำลายทรัพย์สินของบริษัทเหมืองแร่ และการก่อเหตุที่ตู้ ATM ของธนาคารในพื้นที่ โดย กอ.รมน.ภาค 4 สน. ได้เปิดปฏิบัติการเชิงรุก เพื่อจำกัดเสรีในการปฏิบัติของกลุ่มผู้ก่อเหตุ และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ชายแดน พร้อมให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจและความมีส่วนร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้นี้ผู้บัญชาการทหารบก ได้กล่าวขอบคุณกำลังพลทุกส่วนที่ร่วมปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัยพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมกำชับให้ผู้บังคับหน่วยกำกับดูแลกำลังพลให้สามารถปฏิบัติทุกภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยในทุกด้าน ขณะเดียวกันหน่วยต้องเพิ่มมาตรการข่าวกรองเชิงรุก ควบคู่กับการเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าตรวจพื้นที่ชายแดน เพื่อลดการก่อเหตุจากกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง และดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน ซึ่งในส่วนของการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดนั้น ผู้บัญชาการทหารบกได้เน้นย้ำให้หน่วยยึดถือและปฏิบัติตามกฏหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการสานใจสู่สันติของศูนย์สันติวิธี ให้เป็นกลไกการแก้ไขปัญหาและสร้างสันติสุขในพื้นที่อย่างมั่นคงและยั่งยืน