สะพัด ‘พ.ร.ฎ.ยุบสภา’ ถูกตีกลับ หลัง ‘ภูมิธรรม’ แถลงยื่นทูลเกล้าฯ ตั้งแต่ 2 ก.ย.
เมื่อเวลา 10.33 น.วันที่ 3 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการเสนอทูลเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกายุบสภา ว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้ คิดว่าระบอบประชาธิปไตยบิดเบี้ยว ไม่เป็นไปตามทำนองที่ควรจะทำ การตัดสินใจของพรรคภูมิใจไทย (ภท.) และพรรคประชาชน (ปชน.) ที่ตัดสินใจว่าจะร่วมกันตั้งรัฐบาล โดยพรรค ปชน.จะโหวตให้ แต่ไม่ร่วมรัฐบาล จึงแบ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยพรรคเพื่อไทย (พท.) ทำหน้าที่ฝ่ายค้าน พรรค ภท.เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย และพรรค ปชน.เป็นทั้งฝ่ายค้าน และรัฐบาล ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน ขณะที่บรรยากาศทางการเมืองที่มีการดึงซื้อ ส.ส.ทำให้เกิดความสับสนอลหม่าน ท่ามกลางเศรษฐกิจที่มีปัญหา ทำให้เห็นว่าหากไม่สามารถดึงความเชื่อมั่นกลับมาสู่ประเทศได้ จะยิ่งทำให้ปัญหาเศรษฐกิจถูกรุมเร้า ฝ่ายกฎหมายจึงเห็นว่าควรจะคืนอำนาจให้ประชาชนไปตัดสินใจ และเรื่องนี้เป็นเรื่องของพระราชอำนาจ ไม่มีใครไปตัดสินใจได้ ขึ้นอยู่กับพระบรมราชวินิจฉัย และสถานการณ์ต่างๆ
นายภูมิธรรมกล่าวอีกว่า ในฐานะปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ ได้พิจารณา และรวบรวมความคิดเห็น และต้องกราบถวายบังคมทูลรายงานสถานการณ์ต่างๆ ให้พระองค์ท่านรับทราบ และคิดว่าจะแก้ปัญหาได้ จึงตัดสินใจทูลเกล้าฯ ยุบสภา ไปตั้งแต่วันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมาแล้ว และต้องรอให้เป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญ และเมื่อเป็นแบบนี้ พรรค ปชน.กับพรรค ภท.ก็ต้องไปพิจารณา ทั้งนี้ ไม่ได้กังวลในข้อกฎหมาย เพราะยื่นไปตามกฎหมาย และกระบวนการตามรัฐธรรมนูญ
เวลา 16.00 น.แหล่งข่าวจากทำเนียบฯ กล่าวว่า หลังนายภูมิธรรมได้กราบบังคมทูลร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมา ปรากฏว่าวันนี้ สำนักองคมนตรี ในฐานะหน่วยงานกลั่นกรองหนังสือ และถวายความเห็นประกอบการกราบบังคมทูล เพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย และทรงลงพระปรมาภิไธย ได้ส่งคืนร่างพระราชกฤษฎีกากลับมาให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)
โดยหนังสือนำส่งกลับคืน ระบุว่า การกราบบังคมทูลร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภา ไม่เป็นไปตามระเบียบการนำเสนอเพื่อขอพระมหากรุณา เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีปัญหาข้อขัดแย้งว่ากระทำได้หรือไม่ ประกอบกับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ทำความเห็นประกอบว่ารัฐบาลรักษาการไม่สามารถกราบบังคมทูลร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาได้ จึงไม่สามารถกราบบังคมทูลเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ได้
ทั้งนี้ มีรายงานข่าวว่า เลขาธิการ สลค.ได้ทำรายงานให้นายภูมิธรรม ในฐานะผู้กราบบังคมทูลทราบแล้ว โดยนำเสนอหนังสือของสำนักองคมนตรีไปให้ทราบด้วย
เวลา 17.20 น.ผู้สื่อข่าวรายงาน นายภูมิธรรมเดินลงจากห้องทำงาน ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ยิ้มให้กับสื่อมวลชน พร้อมระบุว่า ไม่ให้สัมภาษณ์
ผู้สื่อข่าวสอบถามว่า ร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาถูกตีกลับจริงหรือไม่ แต่นายภูมิธรรมไม่ตอบคำถามใดๆ ของสื่อมวลชน ที่พยายามสอบถามถึงความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว และขึ้นรถเดินทางกลับออกจากทำเนียบรัฐบาลทันที