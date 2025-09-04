ทนายเชาว์ ชี้ 20 ส.ส.เพื่อไทย-วันนอร์ ยื่นคำร้องไม่สุจริต ส่อผิดจริยธรรม แนะถอนคำร้องด่วน

‘ทนายเชาว์’ ชี้ 20 ส.ส.เพื่อไทย-วันนอร์ ยื่นคำร้องไม่สุจริต ส่อผิดจริยธรรม แนะ รีบถอนคำร้องออกจากศาลโดยเร็ว
เมื่อวันที่ 4 กันยายน นายเชาว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ ข้อความผ่านเฟสบุ๊กกรณีที่ 20 ส.ส.เพื่อไทย-ประธานสภาฯ ยื่นคำร้องไม่สุจริต โดยระบุว่า เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568 ส.ส.พรรคเพื่อไทยจำนวน 20 คน นำโดย นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ประธานวิปรัฐบาล ได้ยื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของการวินิจฉัยคดีที่ 17/2568 ซึ่งมีมติ 6 ต่อ 3 ให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร สิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรี ในวันเดียวกัน ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายสราวุธ ทรงศิวิไล เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแทนนายปัญญา อุดชาชน มีผลตั้งแต่ 30 สิงหาคม 2568 ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยคดีจริยธรรม น.ส.แพทองธาร เมื่อ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา ต่อมา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาฯ ได้ส่งคำร้องดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญ โดยอ้างว่าเป็นไปตามที่ 20 ส.ส.ยื่นมา
- ด่วน! 20 ส.ส.เพื่อไทย เข้าชื่อด่วน บี้ศาลรธน. แจงปมตุลาการหมดวาระ ห่วงคำวินิจฉัย คดีอิ๊งค์มิชอบ
- วันนอร์ ส่งคำร้อง 20 ส.ส.เพื่อไทย ให้ศาลรธน.วินิจฉัย ปมตุลาการหมดวาระ ร่วมตัดสินคดีอิ๊งค์
นายเชาว์กล่าวว่า ประเด็นที่ไม่อาจมองข้ามคือ บทบาทของประธานสภาฯ เอง ที่ไม่สามารถอ้างได้ว่ามีหน้าที่เพียงส่งคำร้องไปยังศาลเท่านั้น เพราะตามหลักการ ประธานสภาฯ มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของคำร้องก่อน หากเอกสารหลักฐานไม่ชัดเจนหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ก็ไม่ควรส่งต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญ คำถามสำคัญคือ การดำเนินการของ 20 ส.ส. และการส่งต่อของประธานสภาฯ เป็นไปโดยสุจริตหรือไม่ เนื่องจากเอกสารพระบรมราชโองการที่ถูกอ้างอิง ไม่ได้มีที่มาถูกต้องตามกฎหมาย เพราะพระบรมราชโองการ พระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาทุกฉบับต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาจึงจะมีผลบังคับ อีกทั้งตามมาตรา 16 พ.ร.ป.วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 กำหนดให้ตุลาการที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต้องถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ขณะที่มาตรา 17 วรรคสอง กำหนดให้ตุลาการที่พ้นตำแหน่งยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคนใหม่จะเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ประกาศแต่งตั้งนายสราวุธเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568
ดังนั้น ทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานสภาฯ ต่างมีหน้าที่และมาตรฐานความรับผิดชอบที่สูงกว่าบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะการยื่นหรือส่งคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นสำคัญเช่นนี้ จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนจากราชกิจจานุเบกษาเสียก่อน มิใช่รีบดำเนินการจนถูกมองว่าเป็นการสร้างกระแสกดดันศาล และสร้างความสับสนในสังคม
“การกระทำเช่นนี้จึงหมิ่นเหม่ต่อการใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริต และอาจเข้าข่ายพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรม มีเจตนาซ่อนเร้นเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและพรรคการเมืองของตัวเอง ซึ่งนำไปสู่การถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งได้ทั้งฝ่ายผู้ยื่นและผู้ส่งเรื่อง ถ้าไม่อยากถูกดำเนินคดี ประธานสภาฯจึงควรรีบ ถอนคำร้องดังกล่าว ออกสารบบความของศาลโดยเร็ว” นายเชาว์กล่าว
