รัฐบาล อนุมัติวงเงินด่วน ช่วยผู้ประสบภัยนํ้าท่วม จาก คาจิกิ-หนองฟ้า กำชับจว.อพยพปชช.

รัฐบาล อนุมัติวงเงินด่วนเร่ง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วม จากพายุ ‘คาจิกิ-หนองฟ้า’ กำชับ จว. เร่งอพยพ ปชช.
เมื่อวันที่ 4 กันยายน น.ส.ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้อนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและแม่ฮ่องสอน จังหวัดละ 50 ล้านบาท และจังหวัดเชียงใหม่อีก 20 ล้านบาท รวม 120 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจากอุทกภัยกรณีฉุกเฉิน อันเกิดจากอิทธิพลของพายุ “คาจิกิ” และ “หนองฟ้า” ที่ส่งผลให้หลายพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเผชิญกับน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และความเสียหายต่อบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรม
น.ส.ศศิกานต์กล่าวว่า ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2568 สรุปความเสียหายจากพายุ “คาจิกิ” พบว่า มีพื้นที่ประสบภัย 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน สุโขทัย และพิษณุโลก ครอบคลุม 10 อำเภอ 27 ตำบล 104 หมู่บ้าน มีประชาชนได้รับผลกระทบ 2,979 ครัวเรือน รวม 6,360 คน ส่วนสถานการณ์จากพายุ “หนองฟ้า” ยังคงสร้างผลกระทบใน 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ เลย หนองบัวลำภู และชุมพร รวม 17 อำเภอ 66 ตำบล 234 หมู่บ้าน มีประชาชนได้รับผลกระทบ 9,589 ครัวเรือน รวม 32,094 คน
น.ส.ศศิกานต์กล่าวว่า รัฐบาลกำชับให้ทุกจังหวัดที่ยังมีสถานการณ์น้ำท่วม เร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ทั้งการอพยพประชาชน การตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว การจัดเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเร่งระบายน้ำ ตลอดจนการเยียวยาผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ และผู้ได้รับผลกระทบด้านทรัพย์สิน โดยสำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้ว ให้รีบสำรวจ ซ่อมแซม ฟื้นฟูบ้านเรือน พื้นที่การเกษตร และโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมทั้งนำบทเรียนจากเหตุการณ์มาใช้วางมาตรการป้องกันและรับมือในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ
“รัฐบาลพร้อมอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ที่ประสบภัย โดยเร่งเยียวยาและฟื้นฟูอย่างโปร่งใสและรวดเร็ว เพื่อให้ทุกครอบครัวกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ปลอดภัย มั่นคงอย่างยั่งยืน” น.ส.ศศิกานต์กล่าว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อย.ตรวจเจอ สารปรอท ในเครื่องสำอางแบรนด์ดังจากจีน เสี่ยงทำไตอักเสบ
- น้ำเหนือจ่อเข้ากรุง เขื่อนเจ้าพระยาสูงต่อเนื่อง เตือนประชาชนเก็บของขึ้นที่สูง
- รฟท. ฮึ่ม! แจ้งผอ.เขตธนบุรี สั่งหยุดทันที สก.ลาดยางริมทางรถไฟ ชี้ไม่ได้รับอนุญาต-ผิดกม.
- เพื่อไทย ยันส่ง ชัยเกษม สู้ศึกชิงนายกฯ พรุ่งนี้ เผยไม่มีแสดงวิสัยทัศน์ เหตุไม่ใช่ส.ส.