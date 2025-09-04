จุลพันธ์ ซัดส้มผสมน้ำเงิน 44 คนแลก 70 ล้านเสียง ปชต.ล่ม เตือนปชน.แน่ใจนะจะไม่ถูกเบี้ยว

จุลพันธ์ ซัดส้มผสมน้ำเงิน 44 คนแลก 70 ล้านเสียง ปชต.ล่ม เตือนปชน.แน่ใจนะว่าไม่ถูกเบี้ยว
เมื่อวันที่ 4 กันยายน นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม x ระบุว่า “เมื่อส้มผสมกับน้ำเงิน สิ่งที่เราได้ไม่ใช่เสียงข้างมาก แต่คือ รัฐบาลเสียงข้างน้อย แค่ 130-150 เสียง (รวมงูเห่า)
นี่คือการบิดเบือนหลักประชาธิปไตยอย่างรุนแรง — หลักการเสียงข้างมาก? หาย หลักการถ่วงดุลอำนาจ? ถูกทำลาย “รัฐบาลน้ำเงิน” จะครองหมด: สภาล่าง, ส.ว., งบประมาณ, องค์กรอิสระ พร้อมเบ็ดเสร็จเข้าสู่การเลือกตั้ง
“ส้ม” อาจบอกว่าอยู่แค่ 4 เดือน “ส้ม” อาจบอกว่าเพื่อแก้รัฐธรรมนูญ แต่จริงๆแล้ว… เพื่ออะไร?
#44คนแลก70ล้านคน #แก้รธนแลกฮั้วสว #ขายงูแลกเขากระโดง #แน่ใจนะว่าจะไม่ถูกเบี้ยว แต่ละพรรคต้องรับผิดชอบต่อการลงมติเลือกนายกของตนในครั้งนี้”
