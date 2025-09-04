ณัฐวุฒิ เตือน ‘ส้ม’ ฟุ้งล้ม ‘น้ำเงิน’ ได้ยังไง เมื่อเสียงน้อยกว่า ยังไงก็ต้องขอ ‘แดง’ ช่วย
เมื่อวันที่ 4 กันยายน นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อดีตที่ปรึกษาของ น.ส.แพรทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก เกี่ยวกับประเด็นพรรคประชาชน (ปชน.) มีมติโหวตหนุน นายอนุทิน ชาญวีรกูล หนัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 32 โดยระบุว่า “ส้มพูดทั้งวันว่าถ้ารัฐบาลอนุทินหักหลัง จะอภิปรายไม่ไว้วางใจล้มรัฐบาลทันที !!!
คณิตศาสตร์ 101 สื่อรายงานตรงกันว่า ถ้าโหวตพรุ่งนี้รัฐบาลน้ำเงินจะมี 289 เสียง แยกเป็นภูมิใจไทย + พรรคร่วม 146 เสียง พรรคส้ม 143 เสียง จะเอา 143 ไปอภิปรายล้ม 146 ???
ส้มแต้มน้อยกว่าจะล้มน้ำเงินในสภาได้ยังไง ยังไม่นับว่าพอเป็นรัฐบาลแนวโน้มเสียงน้ำเงินจะเพิ่มขึ้น เสียงส้มกับแดงอาจจะลดลง ถ้าจะอภิปรายล้มน้ำเงินส้มต้องมาขอเสียงแดง ซึ่งแดงคงเห็นด้วย แต่ประเด็นคือคนคุมเกมไม่ใช่ส้ม ส้มพรรคเดียวล้มน้ำเงินไม่ได้”