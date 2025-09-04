สุรทิน ยอมแล้ว ถอนแจ้งจับ 112 เสียงอ่อน อ้างเหตุไร้ยื่นยุบสภา รอบ 2

สุรทิน-ไทกร ถอนแจ้งความ ภูมิธรรม ข้อหา ม.112 แล้ว หลังไร้ยื่น ยุบสภา รอบ 2
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 4 กันยายน ที่ศูนย์รับแจ้งความ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นายสุรทิน พิจารณ์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปไตยใหม่ (ปธม.) พร้อมด้วย นายไทกร พลสุวรรณ นักเคลื่อนไหวทางการเมือง ถอนแจ้งความเอาผิดนายภูมิธรรม เวชยชัย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ในความผิดตาม ม.112 จากกรณีทูลเกล้าฯ ถวายกฤษฎีกายุบสภา ทั้งที่ไม่มีอำนาจ ที่ได้เดินทางมาเเจ้งความไปแล้วเมื่อวันที่ 3 ก.ย.ที่ผ่านมา
อ่านข่าว – สุรทิน ไม่สนเสียงด่า ยืนยัน เอาผิด 112 ภูมิธรรม ไม่หวั่นเป็นเชื้อดีลล่ม ปชน.ไม่โหวตอนุทิน
นายไทกรกล่าวว่า สาเหตุที่เมื่อวานนี้ (3 ก.ย.) มาแจ้งความนายภูมิธรรม เนื่องจากเห็นว่ากระบวนการที่นายภูมิธรรมกำลังทำอยู่ คือการผลักดันให้พระมหากษัตริย์ทรงเข้าไปอยู่ระหว่างศึกแย่งชิงอำนาจทางการเมือง อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาประมาณ 3 ทุ่มที่ผ่านมา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ออกหนังสือเรียกประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้มีการเลือกนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ (5 ก.ย.) ทำให้ตนเองสบายใจได้ว่าจะไม่มีความพยายามที่จะดำเนินการยุบสภาอีกแล้ว ส่วนนายภูมิธรรมก็ยกเลิกภารกิจวันนี้ทั้งหมด ไม่มีความพยายามจะยื่นทูลเกล้าฯ พ.ร.ฎ.ยุบสภา ครั้งที่ 2
ดังนั้น เชื่อว่านายภูมิธรรมเข้าใจแล้วว่าทำผิดพลาด จึงเป็นเรื่องที่ควรให้โอกาส เพื่อให้การเมืองดำเนินการไปตามปกติ คือให้มีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ อย่างไรก็ตาม ตนเองยังคงยืนยันว่านายภูมิธรรมไม่สมควรเดินหน้าที่สิ่งที่ไม่บังควรต่อ
ด้านนายสุรทินกล่าวว่า ที่ตัดสินใจถอนแจ้งความ เพราะมองว่าบ้านเมืองเดินหน้าไปแล้ว ทุกอย่างยุติแล้ว และกำลังจะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ดังนั้น จึงถอนแจ้งความเพื่อให้ทุกฝ่ายทุกวงการเกิดความสบายใจ ยืนยันไม่มีใครกดดันให้ออกมาถอนแจ้งความ
