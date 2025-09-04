อนุทิน มั่นใจ ปชน.ไม่ฉีกข้อตกลง หลังพท.เสนอ โหวต ชัยเกษม นั่งนายกฯยุบสภาทันที 

‘อนุทิน’ มั่นใจพรรคประชาชนไม่ฉีกข้อตกลง หลังเพื่อไทยเสนอ ‘ชัยเกษม’ เป็นนายกฯแล้วยุบสภาทันที ยันหากเป็นนายกฯไม่แทรกแซงคดีเขากระโดง-ฮั้ว ส.ว. พร้อมเอาความจริงขึ้นมาพูด ย้ำจะติดตามคดีด้วยตัวเอง เผย ‘ศุภชัย’ ถอนแจ้งความ ‘ภูมิธรรม’ แล้ว
เมื่อวันที่ 4 กันยายน เวลา 10.45 น. ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน แถลงข่าวเรียกร้องให้นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯและรมว.มหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ แสดงความชัดเจนว่าจะยุบสภาหรือจะเดินหน้าเสนอนายกฯ
นายอนุทินหัวเราะพร้อมกล่าวว่า ไม่เป็นไร เมื่อวาน (3 ก.ย.) พรรคประชาชนได้มีการแถลงไปแล้ว และเรามีบันทึกข้อตกลงแล้ว ก็เป็นไปตามนั้น ก็ต้องรอให้นายภูมิธรรมออกมาชี้แจง ให้ประชาชนได้ทราบว่าเป็นอย่างไร เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญประชาชนคงอยากทราบข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการ
เมื่อถามว่า พรรคเพื่อไทยเสนอเงื่อนไข หาก นายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยได้เป็นนายกฯ จะยุบสภาทันที ไม่ต้องรอ 4 เดือน นายอนุทินกล่าวว่า คนที่เป็นนายกฯ ก็มีสิทธิยุบสภา และไม่จำเป็นต้องพูดคุยกับพรรคประชาชนเพิ่มเติม
ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่ากังวลหรือไม่ว่าพรรคประชาชนจะฉีกข้อตกลงกับเรา นายอนุทินกล่าวว่า ตนมั่นใจว่าพรรคประชาชนจะไม่ทำแบบนั้น และเชื่อว่าพรรคประชาชนก็มั่นใจว่าตนเองจะปฏิบัติตามข้อตกลง ซึ่งข้อตกลงนี้ เป็นการตกลงร่วมกัน ไม่เช่นนั้นหัวหน้าพรรคประชาชนคงไม่ลงนาม
ต่อข้อถามว่า พรุ่งนี้ (5 ก.ย.) พร้อมเข้าสู่กระบวนการโหวตเลือกนายกฯหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย การแข่งขันเป็นเรื่องดี ทำให้ทุกฝ่ายจะมีความกระตือรือร้น เมื่อถามถึงความพร้อมในการโชว์วิสัยทัศน์ในสภา นายอนุทินกล่าวว่า ก็พร้อม แล้วแต่ที่ประชุม
เมื่อถามถึงการถอนแจ้งความในมาตรา 157 ของ นายศุภชัย ใจสมุทร ประธานที่ปรึกษากฎหมายพรรคภูมิใจไทย นายอนุทินกล่าวว่า นายศุภชัยได้ส่งข้อความมาชี้แจงข้อเท็จจริงว่าทุกอย่างมีความชัดเจนแล้ว จึงได้ไปถอนแจ้งความ และนายศุภชัยไม่ได้ทำในนามพรรค
ต่อข้อถามว่าคนอาจจะมองไปได้ว่าทำในนามพรรคภูมิใจไทย นายอนุทินกล่าวว่า ทุกคนก็มีเอกสิทธิ ทำอะไรในสิ่งที่ไม่กระทบกับพรรค และไม่ได้เป็นแนวนโยบายของพรรค ก็ทำตามในเจตนาของตนเองได้ ก็รับผิดชอบตนเอง พรรคภูมิใจไทยสงบ สันติ สามัคคีอยู่แล้ว
เมื่อถามว่าถ้าพรรคภูมิใจไทยได้เป็นรัฐบาลจริงๆ พรรคเพื่อไทยเตรียมจะไล่บี้นั้น นายอนุทินกล่าวว่า เราเป็นบุคคลสาธารณะ ตั้งแต่เข้ามาในสนามการเมืองแล้ว สิ่งที่เราพร้อมคือเรามีความจริง คนที่จะบี้ หรืออภิปรายตีแผ่อะไร ก็ขอให้เอาความจริงมาพูด อย่าไปเสกสรรค์ปั้นแต่ง
ผู้สื่อข่าวจึงถามว่า หากได้เป็นนายกฯ จะแก้ไขปัญหาชายแดนเป็นเรื่องหลักหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ต้องแก้ไขทุกปัญหาเพราะไม่ใช่แค่เรื่องชายแดนอย่างเดียว ปากท้องปัญหาเศรษฐกิจ เอาไว้ให้ถึงวันนั้นก่อน
ส่วนที่นายณัฐพงษ์ บอกว่าหากมีประเด็นใดอยู่เหนือจาก MOA ที่เกี่ยวกับจริยธรรม ทางพรรคประชาชนอาจไม่เห็นด้วย พรรคภูมิใจไทยจะอึดอัดหรือไม่นั้น นายอนุทินกล่าวว่า จริยธรรมไม่ดี ก็ถือว่าเป็นสาเหตุที่ไม่อยู่ในข้อตกลง
เมื่อถามย้ำว่า หากมีการไปใช้พรรคพวกแก้กฎหมายหรือแทรกแซงในคดีต่างๆ เช่น เรื่องเขากระโดง นายอนุทินกล่าวว่า เข้าใจผิดแล้ว ตอนเข้าไปสิ่งแรกที่ตั้งใจจะทำให้ชัดเจนคือการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ามาแล้วบอกเต็มที่ แต่ต้องอยู่ในกฎหมาย
“ไม่ใส่สี ไม่ใส่ความ ไม่ปั้นแต่ง ไม่ยัดข้อหา ไม่ทำในสิ่งที่เขาทำกันทุกวันนี้ ยืนยันว่าจะใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ ตรงไหนยึดได้ยึด ตรงไหนขึ้นศาลได้ต้องขึ้นศาล และผมจะติดตามเองด้วย” นายอนุทินกล่าว
ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่ว่า นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด มีการแสดงความยินดีอะไรหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ไม่มีอะไรจะต้องยินดียินร้าย ทำงานให้กับบ้านเมือง เราก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดไม่ควรจะยินดียินร้ายอะไร เพราะมีปัญหาเกิดขึ้นทุกวันเราก็นั่งไล่แก้ปัญหาไป แก้ปัญหานี้ได้ก็ดีใจสัก 2 ชั่วโมงเดี๋ยวก็มีปัญหาใหม่ให้ไปแก้ ตราบใดที่เรายังทำให้กับประชาชนนั่นคือความยินดีของพวกเรา
เมื่อถามถึงความรู้สึกเป็นว่าที่นายกฯ นายอนุทินกล่าวว่า ไม่ได้รู้สึกอะไรเลย ทุกอย่างมีขั้นตอนของมัน วันนี้มาในหน้าที่สส.ก็ต้องมาประชุมสภาฯ ออกไปทำธุระแล้วเดี๋ยวก็กลับมา
ต่อข้อถามถึงทำไม ส.ส. ของพรรคภูมิใจไทยให้ความสำคัญที่ทำการพรรคมากกว่าสภาฯ จนทำให้มีการปิดประชุมเมื่อวานนี้ (3 ก.ย.) นายอนุทินกล่าวว่า เมื่อวานมีประเด็นต่างๆ มากมาย แต่ไม่ได้ไปเฮฮาปาร์ตี้กันที่ไหนไปทำงานให้เกิดความเรียบร้อย วิ่งกันไปมา มีความพยายามที่จะกลับมาให้ทันแต่รถติดมาก
