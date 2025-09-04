สุวัจน์ ชี้ เข้าสู่โหมดเตรียมเลือกตั้ง ชพน.พร้อมทำงานทุกบทบาท ห่วงเศรษฐกิจประเทศ

สุวัจน์ ชี้ ประเทศเข้าสู่โหมดเตรียมเลือกตั้งแล้ว ชาติพัฒนาพร้อมทำงานได้ทุกบทบาท ห่วงเศรษฐกิจประเทศเสียหายมากฝากรัฐบาลชุดใหม่เร่งออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนด่วน
นครราชสีมา-วันที่ 4 กันยายน ที่ หน้าสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานพรรคชาติพัฒนา(ชพน.) อดีตรองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการเมืองขณะนี้เรื่องโหวดเลือกนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ (5 กันยายน 2568) และเรื่องที่พรรคเพื่อไทยยื่นยุบสภาแล้วถูกตีกลับ ว่า “เรื่องนี้ตนไม่ทราบในรายละเอียด เพียงแต่ว่าเป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทย ในฐานะที่เป็นพรรคแกนนำจะเป็นผู้ดำเนินการในรายละเอียดตามที่ได้มีการหารือกันในพรรคร่วมรัฐบาลเก่า ส่วนการสนับสนุนนายชัยเกษม นิติศิริ แคนดิเดทนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทยนั้น เรื่องนี้ก็เป็นไปมติของพรรคร่วมรัฐบาลในการสนับสนุนให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล แต่ว่าในรายละเอียดต่างๆ ต้องสอบถามทางพรรคเพื่อไทย ว่า ได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว ซึ่งตนไม่ทราบ”
ผู้สื่อข่าวถามอีกว่า มีอะไรจะฝากไปถึงรัฐบาลชุดใหม่ที่จะต้องเร่งขับเคลื่อนปัญหาบ้านเมือง นายสุวัจน์ กล่าวว่า “ตนคิดว่าบรรยากาศบ้านเมืองวันนี้ เป็นบรรยากาศของการเตรียมเลือกตั้งแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นภายใต้รัฐบาลรักษาการ หรือจะเป็นการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นภายรัฐบาลใหม่ เพราะมีข้อตกลงทางการเมืองว่า ถึงห้วงระยะเวลา 120 วันแล้ว ต้องไปเลือกตั้งกันในลักษณะเช่นนั้น ฉะนั้นบรรยากาศจากวันนี้ไป ตนก็คิดว่าคงเป็นบรรยากาศของการเลือกตั้ง แต่ว่ารัฐบาลที่จะต้องมารับผิดชอบจากนี้ไป ก็คงจะต้องดู 2 เรื่อง คงจะไม่ได้หมายความว่าดูเรื่องเลือกตั้งเรื่องเดียว
“ต้องยอมรับวันนี้สถานการณ์ของประเทศเรามีเรื่องปัญหาเศรษฐกิจเกิดควบคู่กันไป ฉะนั้นตนคิดว่าก็เป็นภารกิจ 2 ส่วนที่จะต้องแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเฉพาะหน้าในห้วงระยะเวลาที่มีอยู่จำกัดก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง ก็คงจะต้องโฟกัสเรื่องของการเลือกตั้ง ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองต่างๆ ฉะนั้นก็คิดว่า ต้องเป็นเรื่องที่รัฐบาลใหม่จะต้องมาดูแลทั้งเรื่องเศรษฐกิจว่าจะมีมาตรการอะไรในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ที่จะมาสร้างความเชื่อมั่น หรือมาตรการอะไรมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในห้วงระยะเวลานั้นๆ ที่เหลืออยู่ในเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจ การสร้างงาน อะไรต่างๆ เป็นต้น”นายสุวัจน์ กล่าว
นายสุวัจน์ กล่าวว่า ส่วนทิศทางพรรคชาติพัฒนานั้น ก็ให้พรรคเพื่อไทยดำเนินการ เพราะวันนั้นที่พูดคุยกันก็เป็นไปอย่างนั้น และพรรคร่วมรัฐบาลก็ให้พรรคเพื่อไทยไปดำเนินการจัดตั้งรัฐบาล แต่ในรายละเอียดก็ต้องถามทางพรรคเพื่อไทย ส่วนวันศุกร์ที่ 5 กันยายนนี้จะมีการโหวดเลือกนายกรัฐมนตรีนั้น ตนยังไม่ทราบในรายละเอียด
เมื่อถามถึงพรรคชาติพัฒนาพร้อมทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้าน และรัฐบาลใช่หรือไม่ นายสุวัจน์ฯตอบว่า “เราเป็นพรรคการเมืองก็ต้องมีความพร้อมที่จะทำหน้าที่ ซึ่งหน้าที่หลักๆ ของพรรคการเมือง ก็คือทำงานให้ประชาชน แต่จะทำงานในบทบาทของรัฐบาลหรือในบาทบาทของฝ่ายค้านก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ว่าหน้าที่หลักของพรรคการเมือง ก็คือก็ต้องตอบสนองทำงานให้กับพี่น้องประชาชนอยู่แล้ว”
ส่วนพรรคชาติพัฒนาพร้อมสำหรับการเลือกตั้งหรือไม่นั้น นายสุวัจน์ฯตอบว่า “ก็ว่ากันไปทีละช็อต ว่ากันไปทีละสเต็ป ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศของการที่จะต้องมีการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ว่า จะเลือกกันแบบไหน หรือจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ก็ต้องติดตามกัน และต่อไปเป็นเรื่องของการเตรียมการการเลือกตั้ง แต่ที่ตนดู ก็คิดว่าต้องให้ความสำคัญกับเรื่องเศรษฐกิจด้วย เราคงไม่ไปโฟกัสเรื่องเลือกตั้งเรื่องเดียว เพราะตอนนี้เศรษฐกิจก็เสียหายมาก พี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนกันมาก ฉะนั้นใครที่จะขึ้นมารับผิดชอบดูแลก็คงจะต้องให้ความสำคัญเรื่องเศรษฐกิจควบคู่กับการเลือกตั้งด้วย