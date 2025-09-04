กมธ.ตำรวจ มีมติเลื่อนฟังคำชี้แจง โผนายพล เหตุส่งคนแจงต่อหลายทอด ชี้ไม่ให้เกียรติสภา

‘กมธ.ตำรวจ’ มีมติเลื่อนฟังคำชี้แจง ‘โผนายพล’ เหตุ บิ๊กต่ายมอบ ‘อาชยน’ แจงแทน เจ้าตัวมอบผู้อื่นแจงอีกทอด ชี้ไม่ให้เกียรติกลไกตรวจสอบฝ่ายนิติบัญญัติ
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 กันยายน ที่รัฐสภา คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การตำรวจสภาผู้แทนราษฎร ที่มี น.ส.สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ในฐานะประธานกมธ.ทำหน้าที่การประชุมพิจารณาวาระ หลักเกณฑ์การแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น และโยกย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(โผนายพลตำรวจ) โดยได้เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง อาทิ
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (รอง ผบช.ก.) , พล.ต.อ.กิตติรัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ซึ่งมอบหมายให้ พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล ในฐานะผู้แทนผบ.ตร. ,พล.ต.ท.ธนพล ศรีโสภา รองจเรตำรวจแห่งชาติ ,พลตำรวจโท อนุชา รมยะนันทน์ ,พลตำรวจตรี ฐายุฏฐ์ จันทร์ถาวร,ว่าที่พันตำรวจเอก อดิศักดิ์ อรพันธ์ ตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เข้าชี้แจง
หลังเริ่มประชุมได้ราว 20 นาที ที่ประชุม กมธ.ตำรวจ ได้มีมติ ให้เลื่อนการประชุมพิจารณาเรื่องนี้ไปเป็นครั้งหน้า โดยเห็นว่า ผู้มาชี้แจงไม่ให้เกียรติกมธ.ตำรวจ เนื่องจากผบ.ตร.มอบหมายให้ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลมาชี้แจงแทน แต่ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลกับมอบหมายให้บุคคลอื่นมาชี้แจงแทนอีกทอด ซ้ำยังแจ้งกมธ.กระทันหันก่อนการประชุมครึ่งชั่วโมง โดยมีมติให้ออกหนังสือเชิญตามพ.ร.บ.เรียกพ.ร.บ.อำนาจเรียกของคณะกมธ.ของสภาผู้แทนราษฏร และของวุฒิสภา พ.ศ.2568 มาตรา 8 ยืนยันที่จะเชิญผบ.ตร.มาชี้แจงด้วยตัวเอง
ทั้งนี้ น.ส.สุณัฐชา เปิดเผยหลังการประชุมว่า การประชุมนัดนี้ต้องเลื่อนออกไปพิจารณาในคราวหน้า เนื่องจากมีการมอบหมายให้บุคคลอื่นมาชี้แจงแทนถึง 2 ชั้น กมธ.ตำรวจจึงเห็นว่า เป็นการไม่ให้เกียรติกลไกของสภาผู้แทนราษฎรที่ทำงานตรวจสอบ กรณีนี้หากมาชี้แจงถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายปรับเลื่อนตำแหน่งก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร
กมธ.ตำรวจจึงมีมติเห็นพ้องว่า จะเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงในเรื่องนี้ในการประชุมครั้งหน้า โดยเราจะประสานภายในก่อน ไม่อยากออกหนังสือตามพ.ร.บ.อำนาจเรียกของคณะกมธ.ของสภาผู้แทนราษฏร และของวุฒิสภา พ.ศ.2568 มาตรา 8 เพราะจะเป็นบันทึก และจะมีผลกระทบต่อการพิจารณา และมีผลต่อวินัยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้อง ให้มาตามที่กมธ.ตำรวจเชิญไป
ทั้งนี้ หากพล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล จะมาชี้แจงแทนผบ.ตร.กรณีติดภารกิจ กมธ.ตำรวจเรารับได้ แต่ไม่ใช่มอบหมายให้บุคคลอื่นมาอีกทอด “ยืนยันว่า กมธ.ตำรวจ ทำหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติยังมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบอย่ามองว่าสถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้ อยู่ในห้วงสูญญากาศแล้วจะทำเช่นนี้” น.ส.สุณัฐชา กล่าว
