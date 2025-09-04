‘ศบ.ทก.’ แจง ยังไม่ได้อนุมัติ สร้างรั้วชายแดน จ.สระแก้ว แค่เห็นชอบในหลักการ
เมื่อวันที่ 4 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ได้มีการรายงานข่าวว่า การประชุมศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา (ศบ.ทก.) เมื่อวันที่ 3 ก.ย.ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติการสร้างรั้วบริเวณหลักเขตแดน 50-51 นั้น
ล่าสุด ศบ.ทก. โพสต์เพจเฟซบุ๊กชี้แจงข้อเท็จจริงตามการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 3 ก.ย.ที่ผ่านมา ว่า ที่ประชุมได้รับทราบแนวทางจากจังหวัดสระแก้ว ถึงแนวทางการจัดการพื้นที่ ประกอบด้วย 1.แผนการสร้างรั้วในหลักเขตแดนที่ 50-51 ระยะทาง 16 กิโลเมตร 2.มาตรการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ เช่น การสำรวจสิทธิการครอบครองที่ดินในพื้นที่อย่างละเอียด ตลอดจนมีมาตรการดำเนินการตามกฎหมายของไทย ในการประกาศใช้กฎหมายกับชาวกัมพูชาที่บุกรุกพื้นที่ และแจ้งความดำเนินคดีกับราษฎรกัมพูชาที่บุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 54 และมาตรา 72 โดยในชั้นนี้ ยังมิได้มีการอนุมัติแต่อย่างใด แต่เป็นการรับทราบและเห็นชอบในหลักการ เป็นไปตามกฎหมายไทย และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง