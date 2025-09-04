สู้ไม่ถอย! ภูมิธรรม ประกาศ เพื่อไทย ส่ง ชัยเกษม ชิงนายกฯ ชนะโหวต ยุบสภาทันที

ภูมิธรรม สู้ไม่ถอย ประกาศ เพื่อไทย ส่ง ชัยเกษม ชิงนายกฯ ลั่น ชนะโหวต ยุบสภาทันที ไม่รอ 4 เดือน ชี้ เป็นเอกสิทธิ์สส. ตัดสินใจยกมือ
เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่4 ก.ย.นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีที่พรรคประชาชนเรียกร้องให้พรรคเพื่อไทยประกาศหยุดยืนการยุบสภาให้ชัดเจน ว่า เป็นไปตามที่ตนได้โพสต์เฟซบุ๊กไปก่อนหน้านี้ โดยเรื่องแรกคือการชี้แจงการยื่นทูลเกล้าฯพระราชกฤษฎีกายุบสภา เมื่อเย็นวันที่ 2 ก.ย.ที่ผ่านมา หลังจากที่ยื่นไปแล้วได้รับการประสานงานกลับมาว่า มีประเด็นที่ยังไม่มีข้อยุติ เรื่องของรองนายกรัฐมนตรีรักษาการแทนนายกรัฐมนตรี จะมีอำนาจยื่นได้หรือไม่ จึงได้รับกลับมาโดยเรายืนยันว่าปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งหมด
ยืนยันว่าเจตนารมณ์ที่เราทูลเกล้าฯพระราชกฤษฎีกา ซึ่งเป็นพระราชอำนาจ เพราะต้องการคืนอำนาจให้ประชาชน เพื่อยุติปัญหาที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ทั้งหมดได้เขียนความชัดเจนผ่านทางเฟซบุ๊กส์ไปหมดแล้ว เพื่อยืนยันว่าอยากเห็น กระบวนการประชาธิปไตยเดินหน้าไป จึงได้เสนอชื่อนายชัยเกษม นิติสิริในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
“พรรคการเมืองที่จะโหวตถือเป็นเอกสิทธิ์ โหวตอะไรไป ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น ยืนยันว่าถ้านายชัยเกษม ได้เป็นนายกรัฐมนตรี ตามที่ได้รับเลือกจากสภาฯ เราจะดำเนินการยุบสภาทันที ไม่ ต้องรอ 4 เดือน เพื่อให้กระบวนการประชาธิปไตยเดินหน้า และสามารถช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ได้นี่คือจุดยืนที่ชัดเจนและได้คุยกับและได้คุยกับนายชัยเกษม เรียบร้อยแล้ว เราประกาศจุดยืนไปชัดเจนแล้ว เป็นเอกสิทธิ์สส.และพรรคการเมืองทุกพรรคจะตัดสินใจอย่างไรก็ได้ แต่ขอให้รับผิดชอบการตัดสินใจของตัวเอง” นายภูมิธรรม กล่าว
ผู้สื่อข่าวถามว่า เมื่อมีการถกเถียงเรื่องอำนาจในการยื่นทูลเกล้าฯ รัฐบาลจะไม่ยื่นขึ้นไปอีกแล้วใช่หรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ถ้าชัดเจนในการเลือกนายกฯ ก็ไม่ต้องใช้เส้นทางนั้น หากนายชัยเกษมเป็นนายกฯคนใหม่ และเมื่อมีการโปรดเกล้าฯ เราก็สามารถดำเนินการยุบสภาได้ทันที
เมื่อถามว่าเสียงของพรรคประชาชนเวลานี้ยังโหวตให้กับพรรคภูมิใจไทย นายภูมิธรรมกล่าวว่า ไม่เป็นไรถือเป็นเอกสิทธิ์ คำแถลงของตนทั้งสองเรื่องถือว่าชัดเจน เพื่อให้เป็นข้อผูกพันทางกฎหมาย และการให้สัมภาษณ์เพื่อยืนยันในสิ่งที่แถลง
เมื่อถามว่าได้ประสานไปยังพรรคประชาชนหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า 2 เรื่องนี้ คือจุดยืนของเรา บอกไปแล้วว่า อยากให้เกิดการเลือกตั้งทันที ให้เป็นไปตามครรลองประชาธิปไตย ส่วนเขาจะตัดสินใจอย่างไรเราก็ยินดี
“ถ้าเลือกเราให้กลับมาก็ยืนยัน ว่าจะดำเนินการยุบสภาทันทีและเลือกตั้งใหม่ กลับไปให้ประชาชนตัดสินโดยไม่ต้องไปก้าวล่วงอะไร ไม่ต้องไปทำพระราชกฤษฎีกายุบสภาอีกแล้ว” นายภูมิธรรม กล่าว
