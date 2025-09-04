การเมือง

ภูมิธรรม เชื่อ เลือก ‘อนุทิน’ นั่งนายกฯ คดีรุกที่ดินเขากระโดง จะหายไปตลอดกาล

เมื่อเวลา 13.45 น. วันที่ 4 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี เดินลงจากห้องทำงานตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ที่ใช้เวลาปฏิบัติภารกิจ ประมาณ 40 นาที จึงเดินทางกลับ

โดยผู้สื่อข่าวสอบถามกรณีที่ รฟท.ขอเลื่อนเข้าแจ้งความร้องทุกข์เอาผิดรุกที่ดินเขากระโดงอย่างไม่มีกำหนด นายภูมิธรรมกล่าวว่า เขากระโดงไม่สำคัญเท่ากับการเลือกตั้ง

เมื่อถามว่าหากมีการเปลี่ยนรัฐบาล เป็นไปได้หรือไม่จะหยุดการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว หรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า “ถ้าเลือกคุณอนุทิน ก็จะหายไปตลอดเวลา และหายไปตลอดกาล”

เมื่อถามย้ำว่าจะไม่ได้ที่เขากระโดงกลับคืนเป็นที่หลวง ใช่หรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า “ยืนยันว่าผมทำตามนี้แน่นอน”

