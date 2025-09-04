‘ภูมิธรรม’ เชื่อ เลือก ‘อนุทิน’ นั่งนายกฯ คดีรุกที่ดินเขากระโดง จะหายไปตลอดกาล
เมื่อเวลา 13.45 น. วันที่ 4 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี เดินลงจากห้องทำงานตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ที่ใช้เวลาปฏิบัติภารกิจ ประมาณ 40 นาที จึงเดินทางกลับ
โดยผู้สื่อข่าวสอบถามกรณีที่ รฟท.ขอเลื่อนเข้าแจ้งความร้องทุกข์เอาผิดรุกที่ดินเขากระโดงอย่างไม่มีกำหนด นายภูมิธรรมกล่าวว่า เขากระโดงไม่สำคัญเท่ากับการเลือกตั้ง
เมื่อถามว่าหากมีการเปลี่ยนรัฐบาล เป็นไปได้หรือไม่จะหยุดการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว หรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า “ถ้าเลือกคุณอนุทิน ก็จะหายไปตลอดเวลา และหายไปตลอดกาล”
เมื่อถามย้ำว่าจะไม่ได้ที่เขากระโดงกลับคืนเป็นที่หลวง ใช่หรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า “ยืนยันว่าผมทำตามนี้แน่นอน”
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เท้ง ลุกยันกลางสภา ไม่จริง ข่าวปล่อยให้เลื่อนโหวตนายกฯ ลั่นเดินหน้าตามวาระ
- ก.แรงงาน เปิดโครงการ ‘รวมพลังคนพันธุ์ S’ สร้างเครือข่ายความปลอดภัยทั่วประเทศ
- ณเดชน์ เผยถึงคลิปสุดไวรัล แบก ญาญ่า ขึ้นบ่า ฝากถึงคนที่อยากคัฟเวอร์ ทำเลย แต่ระวังแฟนตก
- คู่มวยยิ่งใหญ่ปี! แดเนียล ป้องกันแชมป์บู๊ เพชรมรกต ศึก RWS Super Fight 11 ต.ค.นี้