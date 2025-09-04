เจ๊แมว ยื่นวันนอร์-เท้ง ยุติ เสนอชื่อ อนุทิน นั่งนายกฯ หวั่นคดีฮั้วส.ว.-เขากระโดงถูกสกัด

‘เจ๊แมว’ บุกสภา ยื่น ‘วันนอร์-เท้ง’ ทบทวน-ยุติ เสนอชื่อ ‘อนุทิน’ นั่งนายกฯ บอกหากเลือก ‘ชัยเกษม’ พร้อมยุบสภา ทันที
เมื่อวันที่ 4 กันยายน ที่รัฐสภา นางกุสุมาลวตี ศิริโกมุท อดีต ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย (พท.) และอดีตผู้สมัคร ส.ว. เดินทางมายื่นหนังสือต่อ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา และนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) เพื่อขอให้ทบทวนและยุติการการเสนอชื่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) เป็นนายกรัฐมนตรี ว่า
ตามที่พรรค ปชน.สนับสนุนให้นายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีประเด็นต่างๆ ที่ทำผิดกฎหมายมากมายและตนก็ได้ขออำนาจศาล รวมถึงขอเอกสารจากทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ว่ามีคนทำผิด มีคนจำคุก มีคนออกจากตำแหน่ง ส.ส. มีพรรคการเมืองถูกยุบ และวันที่ 5 กันยายน จะเป็นวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี คนกระทำผิดในเรื่องฮั้ว ส.ว. เรื่องเขากระโดง วันนี้ความผิดชัดเจน ตนจึงมายื่นเรื่องต่อประธานรัฐสภาและหัวหน้าพรรคประชาชนให้ทบทวน
“ถ้าคุณอยากจะยุบสภา ทางนายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย ยินดียุบทันที นี่คือกติกาที่พรรคประชาชนตั้งไว้ แต่ด้วยเหตุใดถึงสนับสนุนคนที่ทำผิดกฎหมายและในวันนี้ DSI กกต.ก็จะมีการเพิกถอนแล้ว โดยอธิบดีกรมที่ดินและการรถไฟแห่งประเทศไทย แต่ถ้าเผื่อคนบางคนได้เป็นนายกฯ กระบวนการจะถูกสกัดให้หยุดลงไปเพียงเท่านี้” นางกุสุมาลวตีกล่าว
นางกุสุมาลวตีกล่าวต่อว่า ตนไม่ยอม เราได้ต่อสู้ในเรื่องนี้และขอให้คืนที่ดินเขากระโดงให้หลวง และอยากให้มีจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้ประเทศชาติอยู่ได้ แล้วขอให้พรรค ปชน.ดูทุกคอมเมนต์ ว่าการที่สนับสนุนนายอนุทิน แฟนคลับประชาชนรู้สึกอย่างไร ซึ่งคิดว่ารู้สึกผิดหวังมาก และตนก็ไม่อยากผิดหวังจึงมาพูดเรื่องนี้