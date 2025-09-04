วันนอร์ ยกสมัยบิ๊กจิ๋ว ปธ.ไม่ต้องไขก๊อก หลังเปลี่ยนรบ. แจงรธน.ไม่บังคับนายกฯ แสดงวิสัยทัศน์

“วันนอร์” ยังกอดเก้าอี้แน่น บอกมี 2 อย่างลาออก-ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ชี้โหวตนายกฯ พรุ่งนี้ หากมี2คน ในรธน.ไม่ได้ระบุให้แสดงวิสัยทัศน์ -ให้แค่คนเสนอชื่อแสดงเหตุผล ไม่จำเป็นต้องอภิปราย ไม่ใช่วาระนี้ เอาไว้ตอนแถลงนโยบายดีกว่า
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 4 กันยายน 2568 ที่รัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 5 กันยายนนี้ กรณีมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี 2 คน จะสามารถแสดงวิสัยทัศน์ได้หรือไม่ ว่า ตนได้อนุญาตให้เลขาธิการสภาฯบรรจุเรื่องนี้ ลงระเบียบวาระด่วนพิเศษขึ้นมา ซึ่งเมื่อเข้าสู่วาระก็เป็นเรื่องของสมาชิกที่จะเสนอชื่อบุคคลใด ส่วนผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องแสดงวิสัยทัศน์หรือไม่นั้น ไม่มีข้อบังคับและรัฐธรรมนูญระบุไว้ ไม่เหมือนการเลือกตำแหน่งประธานสภาฯ หรือ รองประธานสภาฯ และการเลือกนายกฯ ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ที่ผ่านมาก็ไม่มีการแสดงวิสัยทัศน์ ทั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายเศรษฐา ทวีสิน และ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ก็ไม่ได้แสดงวิสัยทัศน์ เพราะเป็นบุคคลภายนอก ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาฯ ซึ่งคราวนี้ก็ยังไม่ทราบว่า จะเสนอชื่อของบุคคลที่อยู่ในสภาฯหรือนอกสภาฯ ดังนั้น เรื่องการแสดงวิสัยทัศน์ จึงต้องขึ้นอยู่กับผู้ที่ถูกเสนอชื่อ หากมีความประสงค์ก็สามารถแจ้งได้ ขึ้นอยู่กับสภาฯว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรที่เป็นไปตามข้อบังคับ และรัฐธรรมนูญ
เมื่อถามว่า ภายหลังมีการเสนอชื่อ ส.ส.สามารถแสดงความคิดเห็นต่อแคนดิเดตนายกฯได้หรือไม่ นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า การแสดงความคิดเห็นน่าจะเป็นเรื่องของการเสนอชื่อว่า มีเหตุผลอะไรในการเสนอชื่อ แต่เรื่องการอภิปราย ความรู้ ความสามารถ ของแต่ละคน ตนคิดว่า อาจจะไม่ใช่ในวาระนี้ เพราะผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นนายกฯ จะต้องมาแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งในวันที่แถลงนโยบายนั้น สมาชิกจะสามารถอภิปรายได้ ทั้งเรื่องความรู้ ความสามารถ และเรื่องอื่นๆ เพราะฉะนั้นในวันเลือกนายกฯวันที่ 5 กันยายนนี้ ไม่น่า จะมีการอภิปราย การจะไปบอกว่า ท่านนั้นไม่ดี มีปัญหาอย่างนั้น คงไม่ใช่วาระ
เมื่อถามว่า เมื่อเกิดการพลิกขั้วการจัดตั้งรัฐบาล จะกระทบกับตำแหน่งประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯหรือไม่ นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า ต้องไปดูรัฐธรรมนูญ และข้อบังคับ ซึ่งที่ผ่านมาในรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือ รัฐะรรมนูญปี 40 ปี 50 หลายฉบับ ระบุว่า ประธานสภาฯ จะต้องเลือกจากสมาชิกในสภาฯนั้นๆ ส่วนการพ้นจากตำแหน่ง มีแค่ 2 ประการเท่านั้น คือลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะมากำหนดตำแหน่งนี้
เมื่อถามย้ำว่า หากมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง จะต้องเป็นหน้าที่ของสภาฯเท่านั้น ใช่หรือไม่ นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า เป็นเรื่องของสมาชิกสภาฯ และรัฐธรรมนุญ ไม่ได้มีเรื่องอะไรเป็นกรณี ถ้าจะยกตัวอย่างก็ได้เมื่อมี 40 ตนเป็นประธานสภาฯคนที่หนึ่งแล้วเปลี่ยนขั้วจาก พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ มาเป็น นายชวน หลีกภัย ตนก็ทำหน้าที่ประธานสภาฯ จนสิ้นวาระ ทั้งนี้ ตนก็ลาออกก่อนหมดวาระ 6เดือน เพราะต้องไปเป็นเลขาธิการพรรค แต่รองประธานสภาฯอีก 2 คนก็ไม่ได้ลาออก อย่างไรก็ตาม คงต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆ
