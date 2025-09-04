การเมือง

ไอซ์ ฟาด อิ๊งค์ หลังแชร์สตอรี่ยุบสภา ลั่นช้าไป 2 เดือน ถามปท.เดินมาสู่หนทางดังเช่นวันนี้เพราะใคร?

‘ไอซ์ รักชนก’ฟาด “แพทองธาร”สำนึกช้าไป 2 เดือน ปมยุบสภา ชี้ คลิปเสียงหลุดคือจุดสิ้นสุดความไว้วางใจเสียดายอำนาจอยู่ในมือแต่เลือกไม่ทำ

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 4 กันยายน นางสาวรักชนก ศรีนอก ส.ส.กทม. พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความคิดเห็นต่อกรณีที่ ‘แพทองธาร ชินวัตร’ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย อดีตนายกรัฐมนตรี เห็นด้วยเลือก ‘ชัยเกษม’ เป็นนายกฯ เพื่อยุบสภาทันที คืนอำนาจให้ประชาชน ว่า ในที่สุด คุณแพทองธารก็เห็นด้วยกับข้อเสนอ ยุบสภา เพื่อคืนอำนาจให้กับประชาชนเสียที แต่น่าเสียดายจริงๆ เพราะว่ามันช้าไป 2 เดือน

ในวันที่มีคลิปเสียงหลุดออกมา ประชาชนทั้งประเทศสูญสิ้นความไว้วางใจในตัวนายกรัฐมนตรี รวมถึงพรรคเพื่อไทยไปหมดแล้ว ถ้าวันนั้นคุณแพทองธาร มี ‘สำนึก‘ ของความรับผิดรับชอบทางการเมือง แสดงความจริงใจต่อประชาชนด้วยการยุบสภา เราจะไม่เดินมาถึงวันนี้

ในวันนั้นท่านมีอำนาจเต็ม สามารถยุบสภาได้โดยไม่ต้องมีใครมานั่งตีความต้องเจตนารมของกฎหมายอะไรใดใดทั้งสิ้น ประเทศไทยจะเดินหน้าสู่ทางออกทันที ไม่ใช่ไหลมาสู่วิกฤตความเชื่อมั่น ดังเช่นวันนี้

คุณมีโอกาส อำนาจอยู่ในมือคุณมาตลอด คุณเลือกได้ แต่คุณเลือกที่จะไม่ทำ จนมาถึงวันนี้ พรรคเพื่อไทยก็ยังไม่ได้แสดงความจริงใจและความจริงจังใดใด ในการจะรับข้อเสนอ อีกทั้งเรื่องสำคัญเช่นนี้ ก็ยังจะเลือกวิธีการสื่อสารด้วยการกดแชร์สตรอรีใน Instagram

ดิฉันคงไม่ต้องย้ำ ว่าที่เราต้องมานั่งหาทางออกให้ประเทศกัน จนเดินมาสู่ทนทางดังเช่นวันนี้ เพราะใคร

