วิลาศ เปิด 4 ปมสังคมกังขา ท้า อนุทิน สาบานพระแก้วมรกต ไม่ซื่อสัตย์จริงให้มีอันเป็นไป

“วิลาศ” ท้า “อนุทิน” สาบานพระแก้วมรกต-พระสยามเทวาธิราช-ศาลหลักเมือง ไม่ซื่อสัตย์จริงให้มีอันเป็นไป เปิด 4 ปม สังคมกังขา เขากระโดง-ฮั้วสว.-ยึดถนนหลวงทำรันเวย์ส่วนตัว-ค่าปรับรัฐสภา
เมื่อวันที่ 4 กันยายน นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีตส.ส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์ และอดีตประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 5 กันยายน นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ที่จะได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น จำเป็นต้องชี้แจงเรื่องคุณสมบัติความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด เนื่องจากมีหลายประเด็นที่ต้องให้คำตอบต่อสาธารณะ ได้แก่ 1. เขากระโดง 2.การโกงและการฮั้ว ส.ว. 3.การสร้างรันเวย์และถนน อบต.ที่ใช้สำหรับชาญวีร์ และ 4.เงินค่าปรับจากการก่อสร้างอาคารรัฐสภา
“ในสภาฯพรุ่งนี้ นายอนุทิน กล้าสาบานต่อพระแก้วมรกต พระสยามเทวาธิราช และศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อันเป็นที่เคารพของประชาชนชาวไทย หรือไม่ว่าจะให้การในสิ่งที่เป็นความจริง และหากให้การที่เป็นเท็จ ขอให้มีอันเป็นไป และพรรคภูมิใจไทยต้องยืนยันให้ชัดว่าไม่เกี่ยวข้องกับการฮั้ว ส.ว. ปี 2567” นายวิลาศกล่าว