ธรรมนัส ปัด คุยโผครม. ลั่น โหวตอนุทินนั่งนายกฯ พรรคกล้าธรรม ไม่มีแตกแถวแม้แต่คนเดียว

‘ธรรมนัส’ ปัด คุยโผครม. บอกเรื่องเดียวที่คุยคือหาทางออกให้ประเทศ โว โหวตนายกฯ ‘กล้าธรรม’ ไม่มีแตกแถวแม้แต่คนเดียว ขอไม่ก้าวก่ายพรรคอื่น หลัง ‘ชัยเกษม’ อัดคลิป ย้ำโหวตหนุนพร้อมยุบสภา
เมื่อเวลา 16.05 น. วันที่ 4 กันยายน ที่รัฐสภา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยาและประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม (กธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวการจัดโผคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในส่วนของพรรค กธ.ว่า ไม่มี เป็นเรื่องของการคาดการณ์ ยังไม่มีการพูดคุยกันเรื่องนี้ และไม่ได้อยู่ในข้อตกลง มีเรื่องเดียวคือหาทางออกให้กับประเทศชาติบ้านเมือง และย้ำว่าไม่มีการคุยเรื่องอื่น ซึ่งเราจะทำหน้าที่ของพรรคเราตามที่รับปากเอาไว้
เมื่อถามว่า กังวลหรือไม่ว่าอาจจะมีการอภิปรายเกิดขึ้น ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า เป็นเรื่องปกติ ทุกคนต้องเตรียมพร้อม ทั้งนี้ในส่วนของพรรค กธ.เราได้มีการกำชับลูกพรรค
ถามย้ำว่า พรรค กธ.จะมีการแตกแถวหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ไม่มีแม้แต่คนเดียว ทั้งนี้ เรามีการพูดคุยและตกลงกันแล้วว่าจะทำตามนั้น
เมื่อถามถึงกรณีที่นายชัยเกมษ นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรค พท. เผยแพร่คลิปวิดีโอสัญญาว่าหากได้รับการโหวตเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีจะยุบสภาทันที ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ตนว่าทุกพรรคต่างก็รู้ตัวเองว่าควรทำอะไร อย่างของพรรคเรานั้น ก็ทำให้ดีที่สุด ส่วนของพรรคอื่นตนขอไม่ก้าวก่าย
เมื่อถามว่า มีความกังวลหรือไม่ว่าเกมจะพลิก หลังจากมีบางส่วนอยากให้มีการฟรีโหวต ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า เรื่องนี้เราเคารพการตัดสินใจของแต่ละฝ่าย เราพูดถึงเรื่องพรรคเราพรรคเดียว พรรคอื่นเราไม่พูด