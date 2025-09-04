สุชาติ นำก๊วน 16 ส.ส.รทสช. ดินเนอร์ เตรียมพร้อมใช้เอกสิทธิ์โหวตหนุน ‘อนุทิน’ นั่งนายกฯคนที่ 32
เมื่อวันที่ 4 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวในส่วนของกลุ่ม 16 ส.ส. พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ที่มีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นแกนนำ โดยเมื่อเวลา 18.00 น. กลุ่ม 16 ส.ส.ของนายสุชาติ ได้ร่วมรับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารจีนไดนาสตี้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว เพื่อพูดคุยหารือเตรียมความพร้อมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 5 กันยายน วาระเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยทางกลุ่ม 16 ส.ส.จะใช้เอกสิทธิ์ในการโหวตเลือกนายอนุทิน ชาญวีรกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ 16 ส.ส.กลุ่มของนายสุชาติ ประกอบด้วย
- นายสุชาติ ชมกลิ่น
- นายธนกร วังบุญคงชนะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรค รทสช.
- นายศาสตรา ศรีปาน สส.สงขลา
- นายวัชระ ยาวอหะซัน ส.ส.นราธิวาส
- นายปรเมษฐ์ จินา ส.ส.สุราษฎร์ธานี
- นายถนอมพงษ์ หลีกภัย ส.ส.ตรัง
- นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง ส.ส.ชลบุรี
- นายเกรียงยศ สุดลาภา ส.ส.บัญชีรายชื่อ
- นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
- 10.นายพิพิธ รัตนรักษ์ ส.ส.สุราษฎร์ธานี
- นายพันธ์ศักดิ์ บุญแทน ส.ส.สุราษฎร์ธานี
- นางธิวัลรัตน์ อังกินันท์ ส.ส.เพชรบุรี
- จ.อ.อภิชาติ แก้วโกศล ส.ส.เพชรบุรี
- น.ส.กุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี
- น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ส.ส.นครศรีธรรมราช
- นายสันต์ แซ่ตั้ง ส.ส.ชุมพร