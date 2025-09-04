การเมือง

สุชาติ นำก๊วน 16 ส.ส.รทสช. ดินเนอร์ เตรียมพร้อมใช้เอกสิทธิ์โหวตหนุน ‘อนุทิน’ นั่งนายกฯคนที่ 32

เมื่อวันที่ 4 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวในส่วนของกลุ่ม 16 ส.ส. พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ที่มีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นแกนนำ โดยเมื่อเวลา 18.00 น. กลุ่ม 16 ส.ส.ของนายสุชาติ ได้ร่วมรับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารจีนไดนาสตี้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว เพื่อพูดคุยหารือเตรียมความพร้อมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 5 กันยายน วาระเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยทางกลุ่ม 16 ส.ส.จะใช้เอกสิทธิ์ในการโหวตเลือกนายอนุทิน ชาญวีรกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ 16 ส.ส.กลุ่มของนายสุชาติ ประกอบด้วย

  1. นายสุชาติ ชมกลิ่น
  2. นายธนกร วังบุญคงชนะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรค รทสช.
  3. นายศาสตรา ศรีปาน สส.สงขลา
  4. นายวัชระ ยาวอหะซัน ส.ส.นราธิวาส
  5. นายปรเมษฐ์ จินา ส.ส.สุราษฎร์ธานี
  6. นายถนอมพงษ์ หลีกภัย ส.ส.ตรัง
  7. นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง ส.ส.ชลบุรี
  8. นายเกรียงยศ สุดลาภา ส.ส.บัญชีรายชื่อ
  9. นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
  10. 10.นายพิพิธ รัตนรักษ์ ส.ส.สุราษฎร์ธานี
  11. นายพันธ์ศักดิ์ บุญแทน ส.ส.สุราษฎร์ธานี
  12. นางธิวัลรัตน์ อังกินันท์ ส.ส.เพชรบุรี
  13. จ.อ.อภิชาติ แก้วโกศล ส.ส.เพชรบุรี
  14. น.ส.กุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี
  15. น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ส.ส.นครศรีธรรมราช
  16. นายสันต์ แซ่ตั้ง ส.ส.ชุมพร