วิสาร หวั่น อนุทิน นั่งนายกฯ จี้ประกาศให้ชัด ไม่แทรกแซงคดีฮั้วส.ว. – เขากระโดง

วิสาร หวั่น อนุทิน นั่งนายกฯ จี้ประกาศให้ชัด ไร้การเมืองแทรกแซง คดีฮั้วส.ว. – เขากระโดง
เมื่อวันที่ 4 กันยายน นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมือง หลังจากพรรคประชาชนมีมติสนับสนุนให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ว่า ขอตั้งคำถามสำคัญ 2 ข้อที่สะท้อนถึงความไม่มั่นใจในความสามารถของพรรคภูมิใจไทยในการรักษาคำมั่นสัญญาและบริหารประเทศอย่างโปร่งใส
คำถามแรก เกี่ยวกับกรณีการรถไฟแห่งประเทศไทยและกระทรวงคมนาคม นายวิสารตั้งข้อสังเกตว่า หากพรรคภูมิใจไทยได้ดูแลกระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นกระทรวงสำคัญที่มีบทบาทในโครงสร้างพื้นฐาน จะมั่นใจได้อย่างไรว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ในประเด็นเขากระโดงในปัจจุบันจะไม่ถูกเลื่อนการแจ้งความยื้อออกไปหรือถูกแทรกแซง โดยการดำเนินคดีเกี่ยวกับการทุจริตในองค์กรรัฐ เช่น การรถไฟฯ ต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบของหน่วยงาน เช่น ป.ป.ช. หรือศาลปกครอง อย่างไรก็ตาม หากกระทรวงนี้ถูกควบคุมโดยพรรคภูมิใจไทย ซึ่งมีความสัมพันธ์กับกลุ่มผลประโยชน์ อาจเกิดการแทรกแซงหรือยื้อคดี แม้ตามหลักกฎหมายจะกำหนดให้กระบวนการต้องโปร่งใส แต่ในทางปฏิบัติ การใช้อำนาจทางการเมืองอาจทำให้กระบวนการล่าช้าหรือบิดเบือนข้อมูลได้ จึงเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดหวังให้คดีดำเนินไปโดยปราศจากการแทรกแซง
นายวิสาร กล่าวว่า คำถามที่สอง เกี่ยวกับการโยกย้ายอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอตั้งคำถามว่า พรรคประชาชนจะสามารถรับประกันได้หรือไม่ว่า พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) จะไม่ถูกโยกย้ายออกจากตำแหน่ง เนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษกำลังดำเนินคดีสำคัญหลายคดี เช่น คดีฮั้ว ส.ว. และคดีเขากระโดง ซึ่งเกี่ยวพันกับกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง โดยตามพระราชบัญญัติกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 อธิบดี DSI มีหน้าที่ดำเนินคดีที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับการทุจริตระดับสูง การโยกย้ายอธิบดีโดยไม่มีเหตุผลสมควรถือเป็นการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม แม้จะขัดต่อหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แต่การโยกย้ายตำแหน่งในหน่วยงานรัฐมักเกิดจากแรงกดดันทางการเมืองหรือความพยายามควบคุมกระบวนการตรวจสอบ ทำให้การรับประกันว่าอธิบดี DSI จะไม่ถูกโยกย้ายแทบเป็นไปไม่ได้ โดยเฉพาะเมื่อคดีเกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมืองที่ทรงอิทธิพล
นายวิสาร กล่าวว่า ความกังวลในเรื่องความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของพรรคภูมิใจไทยในการบริหารประเทศ โดยเฉพาะการใช้อำนาจทางการเมืองเพื่อแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมและการดำเนินคดีที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประชาชน พร้อมเรียกร้องให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและตั้งคำถามต่อการดำเนินงานของรัฐบาลชุดใหม่ เพื่อให้การบริหารประเทศเป็นไปอย่างโปร่งใสและยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ นอกจากนี้พรรคเพื่อไทย ยังยื่นข้อเสนอว่าหากเลือกนายชัยเกษม เป็นนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทยจะยุบสภาทันทีเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชน ซึ่งอาจสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เดิมของพรรคประชาชนหรือไม่
