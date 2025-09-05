โฆษกภท. มองวาระเลือกนายกฯต้องด่วนที่สุด ชี้ รธน.เขียนไว้ให้เลือกโดยพลัน
เมื่อเวลา 08.05 น. วันที่ 5 กันยายน ที่รัฐสภา น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย ส.ส.อุบลราชธานี และโฆษกพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยถึงการนัดประชุมส.ส.พรรค ก่อนเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมีวาระสำคัญ คือ เรื่องด่วนการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตาม มาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรจากไทย ว่า เป็นการประชุมเพื่อพูดคุยเรื่องลำดับขั้นตอนในวาระเลือกนายกฯ รวมถึงการลงมติร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษ พ.ศ. … หรือ กฎหมาย PRTR ที่ค้างจากการประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา และยังมีวาระการประชุมสภาที่เป็นวาระทั่วไปที่บรรจุล่วงหน้าไว้อยู่แล้ว
ทั้งนี้ การประชุมสภาฯวันนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย แคนดิเดตนายกฯ ของพรรค ไม่ได้กำชับอะไรส.ส.เป็นพิเศษ ซึ่งเห็นได้ชัดว่าการทำงานในสภาของส.ส.พรรคภูมิใจไทย ให้ความร่วมมือกับพรรคต่างๆในการพิจารณากฎหมายอยู่แล้ว ซึ่งอาจมีการกำชับเรื่องนี้มากขึ้น
เมื่อถามว่า จะมีการขอเลื่อนวาระการเลือกนายกฯขึ้นมาพิจารณาก่อนใช่หรือไม่ น.ส.แนน บุณย์ธิดา กล่าวว่า สำหรับวันนี้การขอเลื่อนวาระเลือกนายกฯ ต้องมาคุยกันอีกทีถึงสถานการณ์หน้างาน เพราะเมื่อเปิดประชุมจะต้องพิจารณาลงมติเรื่องที่ค้างเมื่อวันที่ 3 กันยายน
เมื่อถามว่า มองวาระเลือกนายกฯเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือไม่ น.ส.แนน บุณย์ธิดา กล่าวว่า ตามรัฐธรรมนูญเขียนในคำสุดท้ายว่า “ให้เลือกโดยพลัน” จึงมองว่าเป็นวาระที่ต้องด่วนที่สุดในสภาด้วยซ้ำ
“แน่นอนว่าการประชุมสภาฯวันนี้ ต้องเป็นช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งอยู่แล้วที่เราจะขอเข้าวาระในส่วนของการเลือกนายกฯ” โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าว
เมื่อถามว่า หากมีการอภิปรายเรื่องคุณสมบัติของนายอนุทิน จะต้องมีองครักษ์พิทักษ์นายอนุทินหรือไม่ โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า อย่าเรียกว่าเป็นองครักษ์เลย ไม่ถึงขั้นต้องใช้องครักษ์ หากดูการประชุมสภาฯครั้งก่อนๆ มีแค่ตัวแทนแต่ละพรรคอภิปราย ซึ่งครั้งนี้ขึ้นอยู่กับประธานในที่ประชุมว่าจะวินิจฉัยในประเด็นต่างๆอย่างไร