พท.ให้เอกสิทธิ์ สส.พรรคร่วมเลือกนายกฯ ยัน ทักษิณ บินดูไบ ไม่เกี่ยวพรรค

‘สรวงศ์’ เดินหน้าเสนอชื่อ ‘ชัยเกษม’ ชิงนายกฯ ให้เอกสิทธิ์ สส.เลือก พร้อมรับสภาพเป็นฝ่ายค้านหากแพ้โหวต เผย ‘อิ๊งค์’ ส่งไลน์ขอบคุณลูกพรรคที่ยืนหยัดอยู่ด้วยกัน โยน ‘กก.บห.เพื่อไทย’ ขับ 8 สส.งูเห่า ชี้ ‘ทักษิณ’ บินดูไบไม่เกี่ยวพรรคเป็นเรื่องส่วนตัว
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 5 กันยายน ที่รัฐสภา นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ว่า ในการประชุม สส.พรรค พท. วันนี้มีวาระสำคัญเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งพรรค พท.เป็นแกนหลัก ตนได้ประสานไปยังเลขาธิการพรรค และหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาล ที่จะส่งตัวแทนมาร่วมประชุมด้วย ขณะที่บางพรรคจะมีการประชุมของพรรคตัวเองด้วยเช่นกัน
เมื่อถามว่า พรรค พท.จะเสนอชื่อนายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรค พท. เป็นนายกรัฐมนตรี พรรคร่วมรัฐบาลพร้อมที่จะยกมือให้หรือเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละพรรคหรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า เป็นเอกสิทธิ์ และเราเคารพการตัดสินใจของแต่ละคนที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีเอกสิทธิ์ของตัวเองอยู่แล้ว และต้องดูว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร แต่เรายืนยันที่จะเสนอชื่อนายชัยเกษม
เมื่อถามว่า ได้มีการพูดคุยกันภายในพรรค พท.เพื่อจะขอเสียงสนับสนุนอย่างไรบ้าง นายสรวงศ์ กล่าวว่า มีการพูดคุยกัน แต่บางคนเท่าที่ตามข่าวเมื่อเช้าที่ผ่านมายังคงยึดเอกสิทธิ์ของตัวเองซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไร
ถามย้ำว่า ข้อเสนอสุดท้ายเมื่อวันที่ 4 กันยายน ดูเหมือนพรรคประชาชน (ปชน.) จะไม่ตอบรับ พรรค พท.จะเดินหน้าโหวตและพร้อมเป็นฝ่ายค้านใช่หรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า ใช่ เป็นนักการเมือง เป็นสส. อย่างไรก็ต้องพร้อมที่จะเป็นรัฐบาลและฝ่ายค้าน ไม่มีปัญหา
ส่วน น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรค พท.ให้กำลังใจอย่างไรบ้าง นายสรวงศ์ กล่าวว่า ได้ให้กำลังใจเข้ามาในไลน์กลุ่มพรรค พท. และขอบคุณทุกคนที่ยังยืนหยัดอยู่ด้วยกัน พร้อมที่จะสู้ต่อไป
เมื่อถามว่า ขณะนี้พรรค พท.มีงูเห่าเพิ่มขึ้นหรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า เดี๋ยวดูกัน วันนี้เสียงเขาพอ หางอาจจะยังไม่โผล่ เราอยู่ด้วยความจริงใจอยู่แล้ว ตนพูดตรงๆ กับสมาชิกทุกคนว่าท่านใดไม่มีใจ หรือไม่อยากต่อสู้กับพรรค พท.แล้วก็ให้แสดงตัวออกมาเลย จะได้ชัดเจน เราโตๆ กันแล้ว ทุกคนมีวุฒิภาวะในการทำงาน
“ผมมั่นใจว่าทุกคนที่ยังยืนหยัดอยู่ก็พร้อมที่จะสู้ไปกับพรรค พร้อมที่จะสู้ไปกับบุคลากรทุกคนในพรรค ส่วนคนไหนที่ไม่มั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยไปไม่ได้แล้ว ขอให้แสดงตัวออกมา อย่าเป็นอีแอบหรืออะไรเลย เราก็ยินดีที่จะรับสภาพ” นายสรวงศ์ กล่าว
ถามย้ำว่า งูเห่าที่มีการเปิดตัวมาแล้ว 8 คนจะขับออกจากพรรคเลยหรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า เดี๋ยวดู เรื่องนี้เป็นเรื่องของคณะจริยธรรมของพรรค พท. และต้องผ่านกรรมการบริหารพรรคไม่ใช่อำนาจของตนคนเดียว
ส่วนจะมีบทลงโทษอย่างอื่นหรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า ก็ต้องดูก่อน ขอให้นำเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคก่อน
เมื่อถามว่า ขณะนี้ขวัญกำลังใจของ สส.พรรค พท.เป็นอย่างไร ภายหลังนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี บินออกจากประเทศไทยไปยังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ดูไบ) นายสรวงศ์ หัวเราะ ก่อนกล่าวว่า นายทักษิณไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพรรค พท. และการเดินทางของท่านเป็นเรื่องส่วนตัว ยืนยันว่า พรรค พท.ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเป็นการเดินทางที่ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไร
ถามย้ำว่า ในฐานะที่เป็นแกนนำพรรค ยังเชื่อมั่นหรือไม่ว่านายทักษิณยังจะกลับมาประเทศไทย นายสรวงศ์ กล่าวว่า พูดตรงๆ ตนไม่ทราบจริงๆ ด้วยความสัตย์จริง ย้ำว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของนายทักษิณจะไปไหนมาไหนโดยที่ไม่ผิดกฎหมายก็ทำได้อยู่แล้ว เช่นเมื่อวันที่ 4 กันยายนก็มีสื่อมวลชนโทรเข้ามาถามหลายคน ตนก็เคยถูกปฏิวัติและมีรายชื่อที่ห้ามออกนอกประเทศ บางทีระบบยังไม่ลบชื่อออก เมื่อเอาพาสปอร์ตไปสแกนก็จะขึ้นว่าห้ามเดินทางออกนอกประเทศ แต่จริงๆแล้วทั้งหมดเคลียร์เรียบร้อยหมดแล้ว ยืนยันว่า ตนไม่ทราบจริงๆ
เมื่อถามว่า ยังเชื่อมั่นหรือไม่ว่านายทักษิณจะกลับมา นายสรวงศ์ กล่าวว่า มันไม่มีเหตุผลอะไรที่ท่านจะไม่กลับ