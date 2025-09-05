กองทัพไทย จัดพิธีสดุดี 15 ทหารกล้า อาลัย14 เหยื่อผู้บริสุทธิ์ เหตุสู้รบไทย-กัมพูชา

กองทัพไทย จัดพิธี สดุดี 15 ทหารกล้า อาลัย14 เหยื่อผู้บริสุทธิ์ เหตุสู้รบไทย-กัมพูชา ด้าน ผบ.ทสส. ลั่น จะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายประชาชนอีกต่อไป
เมื่อวันที่ 5 กันยายน ที่กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) ได้จัดพิธี “สดุดีวีรชนทหารกล้า อาลัยประชาชนผู้บริสุทธิ์” เพื่อเชิดชูเกียรติและตอบแทนความเสียสละของกำลังพล 15 นายที่พลีชีพเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินและอธิปไตยของชาติ พร้อมทั้งร่วมไว้อาลัยต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ 14 รายจากเหตุการณ์ปะทะชายแดนไทย–กัมพูชาระหว่างวันที่ 24–28 กรกฎาคม 68
พิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 08.29 น. เป็นการวางพวงมาลา ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน
โดยมีผู้ร่วมงาน อาทิ พล.ท.บุญสิน พลาดกลาง แม่ทัพภาคที่2 ผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ ผู้ว่าฯกทม. ข้าราชการ พร้อมด้วย “นักรบแห่งสมรภูมิ” อาทิ พล.ต.ประจักษ์ วิสุตกุล, อาสาสมัครทหารพราน บัณฑิต คำศรีเมือง และพลเอก พิเชษฐ์ วิสัยจร ร่วมสดุดี พร้อมผู้แทนหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนกว่า 4,440 คน ร่วมแสดงพลังแห่งความสำนึกในคุณงามความดี จากนั้นมีพิธีบำเพ็ญกุศลและมีพิธีสวดมนต์ “รวมพลังจักรพรรดิ รวมใจภักดิ์รักษ์แผ่นดิน” โดยหลวงตาม้า ณ สโมสร กองบัญชาการกองทัพไทย
พล.อ.ทรงวิทย์ กล่าวว่า เป็นการรวมพลังจากทุกภาคส่วนกว่า 4,000 คน สิ่งสำคัญคือการได้เห็นถึงคุณค่าของนักรบตัวเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งมาจากทุกภูมิภาคของประเทศ บางคนมาจากหมู่บ้านเล็กๆ และบางคนมาจากครอบครัวที่ยากจน เมื่อวันหนึ่งมีภัยคุกคามก็ได้เข้ามาร่วมกันจับอาวุธเพื่อปกป้องแผ่นดิน
ถือเป็นคุณค่าสูงสุดที่ก้าวข้ามยศและตำแหน่ง สะท้อนจิตวิญญาณของนักรบ จึงต้องร่วมกันแสดงให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่แผ่นดินไทยให้เกียรติทหารเหล่านี้และวันนี้ในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็ได้ทำหน้าที่นั้นแล้ว
สำหรับความสูญเสียในส่วนของพลเรือนว่า เป็นสิ่งที่ต้องตระหนักถึง และจะต้องช่วยกัน สร้างคนให้เข้มแข็ง ต้องไม่ยอมอีกต่อไปที่จะให้ใครมาทำร้ายครอบครัวของประชาชนให้เกิดความสูญเสียขึ้นอีก
ทั้งนี้การจัดพิธี เพื่อรำลึกถึงผู้กล้าที่สละชีวิตเพื่อชาติ ดังมีรายนามวีรชนทหารกล้า 15 นาย ได้แก่
1. สิบตรี วรัญชิต ยวงสุวรรณ เสียชีวิตวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 ในสมรภูมิ บ้านโนนวันชัย จ.ศรีสะเกษ
2. จ่าสิบเอก ธวัชชัย บุสภา เสียชีวิตวันที่ 25 กรกฎาคม 2568 ในสมรภูมิ สัตตะโสม จ.ศรีสะเกษ
3. สิบเอก นพพล บุญเลิศ เสียชีวิตวันที่ 25 กรกฎาคม 2568 ในสมรภูมิ ปราสาทตาควาย จ.สุรินทร์
4. สิบเอก กฤษฎา น้อยโคตร เสียชีวิตวันที่ 25 กรกฎาคม 2568 ในสมรภูมิ ปราสาทตาควาย จ.สุรินทร์
5. สิบเอก จิรายุ สิงห์อ้น เสียชีวิต วันที่ 25 กรกฎาคม 2568 ในสมรภูมิ ปราสาทตาควาย จ.สุรินทร์
6. สิบโท ศราวุธ นามสวัสดิ์ เสียชีวิตวันที่ 25 กรกฎาคม 2568 ในสมรภูมิ ฐานตาสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
7. สิบเอก จิรายุทธ อินทุมาน เสียชีวิตวันที่ 25 กรกฎาคม 2568 ในสมรภูมิ ภูมะเขือ จ.ศรีสะเกษ
8. พลทหาร ญาณพัฒน์ โคตรสาขา เสียชีวิตวันที่ 26 กรกฎาคม 2568 ในสมรภูมิ ปราสาทโดนตวล จ.ศรีสะเกษ
9. สิบเอก อมรินทร์ ผาสุก เสียชีวิตวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 ในสมรภูมิ ปราสาทตาเหมือน จ.สุรินทร์
10. จ่าสิบเอก อโณทัย ป้องแก้ว เสียชีวิตวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 ในสมรภูมิ ปราสาทตาควาย จ.สุรินทร์
11. พลทหาร สิรวิชญ์ ภิญโญสุข เสียชีวิตวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 ในสมรภูมิ พื้นที่ซำแต จ.ศรีสะเกษ
12. จ่าสิบเอก ธีระยุทธ สีจุ้ยจ้าย เสียชีวิตวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 ในสมรภูมิ ช่องสายตะกู จ.บุรีรัมย์
13. จ่าสิบเอก อภิรมย์ ทรงพุฒิ เสียชีวิตวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 ในสมรภูมิ ฐานตาฮอง จ.ศรีสะเกษ
14. พลทหาร ธีรยุทธ กระจ่างทอง เสียชีวิตวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 ในสมรภูมิ ฐานตาฮอง จ.ศรีสะเกษ
15. สิบโท ต่อพงษ์ พันดวง เสียชีวิตวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 ในสมรภูมิ ฐานแดนไกล จ.อุบลราชธานี
พร้อมกันนี้ กองบัญชาการกองทัพไทยขอไว้อาลัยต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่เสียชีวิต 14 ราย ได้แก่
1. นางอรุณรัตน์ วันศรี
2. นางสาว รุ่งรัตน์ ประชัน
3. เด็กหญิง ทักษพร ประชัน
4. เด็กชาย พงศภัค ประชัน
5. นางสาว สาวิตรี อ่อนทรวง
6. เด็กชาย กิตติศักดิ์ คำวัง
7. นาง จำปี เต็มจิตต์
8. เด็กชาย พีรพัฒน์ คุณาพันธ์
9. นาย สมศรี ลาภบุญ
10. เด็กชาย ฐิติวัฒน์ บุญแต่ง
11. นายบัณฑิต อุ่นจิตร
12. นายสมชาติ สุพรรณดี
13. นายบุญเรือง รูปขำ
14. นางฮุ่ง โจรสา
กองบัญชาการกองทัพไทย ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสีย พร้อมทั้งขอสดุดี “ทหารตัวเล็ก ๆ ที่มีหัวใจอันยิ่งใหญ่” และขอดวงวิญญาณของทุกท่านจงสถิตในสุคติภูมิ อันสงบร่มเย็นร่วมกับบรรพชนผู้กล้าในอดีตกาล เพื่อเป็นแรงศรัทธาให้คนไทยทุกคนสืบทอดเจตนารมณ์นักรบไทยจากรุ่นสู่รุ่น และยืนหยัดปกป้องผืนแผ่นดินด้วยความสามัคคีตราบนานเท่านาน