ชัยวุฒิ ชี้ ทักษิณไปตั้งวอร์รูมนอกประเทศปลอดภัยกว่า ไม่เชื่อไปหาหมอ

“ชัยวุฒิ” เหน็บ “ทักษิณ” ไปซื้อช็อกโกแลตที่ดูไบ ไม่เชื่อไปหาหมอ น่าจะประเด็นการเมือง ชี้ ไปตั้งวอร์รูมนอก ปท. ปลอดภัยกว่า
เมื่อเวลา 09.35 น. วันที่ 5 กันยายน ที่รัฐสภา นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกรณีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางไปต่างประเทศว่า ก็ติดตามข่าวอยู่ ตกลงไปสิงคโปร์หรือดูไบ
ผู้สื่อข่าวกล่าวตอบว่า ไปดูไบ นายชัยวุฒิกล่าวว่า ตกลงไปซื้อช็อกโกแลตที่ดูไบ ผู้สื่อข่าวตอบกลับว่า ไปหาหมอ นายชัยวุฒิ กล่าวว่า ตนเห็นว่าตั้งแต่กลับมาประเทศไทยก็อ้างหมอตลอด วันนี้จะออกจากประเทศก็อ้างหมอ ตนดูแล้วคงไม่เป็นความจริง น่าจะเป็นประเด็นการเมือง เพราะวันนี้มีการโหวตนายกฯ ก็เลยคิดว่าดูแล้วไม่น่าจะประสบความสำเร็จตามคาด เพื่อความปลอดภัยจึงไปดูสถานการณ์นอกประเทศดีกว่า
เมื่อถามว่าคิดว่านายทักษิณจะกลับมาทันวันที่ 9 กันยายน ที่ศาลฎีกานัดฟังคำสั่งคดีบังคับโทษชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจ หรือไม่ นายชัยวุฒิ กล่าวว่า ก็ดูแล้วกัน ตนว่าถามสื่อมวลชนดีกว่า เพราะน่าจะรู้ดีว่านายทักษิณจะกลับหรือไม่กลับ
เมื่อถามว่า ส่วนตัวคิดว่ามีแนวโน้มน่าจะกลับหรือความเสี่ยงที่ไม่กลับมากกว่ากัน นายชัยวุฒิกล่าวว่า ตนไม่ขอพูดประเด็นนี้ เพราะเป็นการคาดเดา ขอติดตามดูแล้วกัน
เมื่อถามว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ สส. บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ และหัวหน้าพรรค มีความเห็นกรณีนายทักษิณเดินทางออกนอกประเทศอย่างไร นายชัยวุฒิ กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร ไม่ได้ให้ความเห็นอะไร เพราะไม่ใช่เรื่องสำคัญ วันนี้เรื่องที่สำคัญ คือเราต้องโหวตนายกฯ คนใหม่ เดินหน้าทำงานตามข้อตกลงที่มีกับพรรคประชาชนรวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆของประเทศในช่วงนี้ที่อยากให้คลี่คลาย เช่นปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ปัญหาเศรษฐกิจที่กระทบกับประชาชน เรื่องนี้เป็นเรื่องหลักๆ ที่เราต้องเร่งแก้ รวมถึงประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะต้องมีการพูดคุยกันต่อไปเข้มข้นแน่นอน