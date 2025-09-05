การเมือง

บิ๊กป้อม เข้าสภา เตรียมโหวต อนุทิน จับตา หวนคืน ครม. ดูแลความมั่นคงฯ

เมื่อวันที่ 5 กันยายน ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในห้องประชุม ว่า พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เดินทางเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเตรียมโหวตให้กับนายอนุทิน ชาญวีรกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ตามมติของพรรค

ทั้งนี้ เป็นที่น่าจับตาว่าหลังการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี พรรคพลังประชารัฐ จะได้รับการจัดสรรกระทรวงใดบ้าง เนื่องจากมีกระแสข่าวว่า พล.อ.ประวิตร จะมาดูแลงานด้านความมั่นคง

 

