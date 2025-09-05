บิ๊กป้อม เข้าสภา เตรียมโหวต อนุทิน จับตา หวนคืน ครม. ดูแลความมั่นคงฯ

บิ๊กป้อม มาแล้ว เตรียมยกมือโหวต อนุทิน นั่งนายกฯ คนที่ 32 จับตา หวนคืน ครม. ดูแลความมั่นคงฯ
เมื่อวันที่ 5 กันยายน ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในห้องประชุม ว่า พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เดินทางเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเตรียมโหวตให้กับนายอนุทิน ชาญวีรกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ตามมติของพรรค
ทั้งนี้ เป็นที่น่าจับตาว่าหลังการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี พรรคพลังประชารัฐ จะได้รับการจัดสรรกระทรวงใดบ้าง เนื่องจากมีกระแสข่าวว่า พล.อ.ประวิตร จะมาดูแลงานด้านความมั่นคง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ จำคุก เอกชัย หงส์กังวาน 21 ปี คดีขวางขบวนเสด็จปี63
- ภูมิธรรม เข้าทำเนียบ ตอบปม ทักษิณ บินนอกประเทศ ส่วนกลับวันไหนให้ดู ‘เพจทักษิณ’
- เท้ง พร้อมโหวต ถ้าภูมิใจไทย ให้คำมั่นอยู่เป็นองค์ประชุมสภา ด้าน อนุทิน ลุกยืนยันเองกลางสภา
- มติ ชาติไทยพัฒนา เดินหน้า โหวต ชัยเกษม นั่งนายกฯ คนที่ 32 พร้อมรับผล