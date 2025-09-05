ประชาธิปัตย์ มีมติ งดออกเสียง โหวต นายกรัฐมนตรีคนที่ 32

ประชาธิปัตย์ งดออกเสียง โหวตเลือกนายกฯ
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 5 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายประมวล พงศ์ถาวราเดช ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ ได้เรียกประชุม ส.ส. เพื่อหาข้อสรุปในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ในวันนี้
โดยที่ประชุมได้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ผลปรากฏว่า ส.ส. ของพรรคมีมติ “งดออกเสียง”
ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า 3 ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ได้แก่ นายสรรเพชญ บุญญามณี ส.ส.สงขลา, นายสมยศ พลายด้วง ส.ส.สงขลา และนายราชิต สุดพุ่ม ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ จะโหวตสนับสนุนให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกฯ คนที่ 32