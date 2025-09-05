โปรดเกล้าฯ แล้ว ผบ.เหล่าทัพ อุกฤษฎ์ นั่ง ผบ.ทสส. เสกสรร ผบ.ทอ. ฟาก ไพโรจน์ ผบ.ทร.
เมื่อวันที่ 5 กันยายน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกฯ เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ โดย มีชื่อ พล.อ.ธราพงษ์ มะละคำ รองปลัดกลาโหม เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม , พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด , พล.อ.อ.เสกสรร คันธา เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศ และ พล.ร.อ. ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ เป็นผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นต้น
รายชื่อทั้งหมด ดังนี้
