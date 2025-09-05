ณรงค์ กลั่นวารินทร์ รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกกต.คนใหม่

กกต.คนใหม่! “ณรงค์ กลั่นวารินทร์” รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ที่ได้รับแต่งตั้ง เป็น กกต.คนใหม่
เมื่อวันที่ 5 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ เป็นกรรมการการเลือกตั้ง หลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่ผ่านมา
ในพิธีนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ และนายชาย นครชัย กรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมพิธี พร้อมทั้งนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้อ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้ง