เค้กส้มมาแล้ว! ภูมิใจไทย พร้อมเสิร์ฟ ขายวันโหวตเลือกนายกฯ รับ MOA ส้ม-น้ำเงิน
เมื่อวันที้ 5 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่พรรคภูมิใจไทย ว่าตั้งแต่ช่วงเช้า มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลความเรียบร้อย และจัดเตรียมสถานที่ภายในพรรค
ขณะที่ร้านกาแฟ “จาริสต้า” ซึ่งเป็นร้านของภรรยา นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย วันนี้ได้มีการนำเค้กส้มมาจำหน่าย ซึ่งตรงกับวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
โดยที่ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 3 กันยายน นายอนุทินเคยถูกแซวว่า ที่ร้านจาริสต้าจะมีเค้กส้มหรือไม่ หลังจากพรรคประชาชน มีมติเลือกนายอนุทิน เป็นนายกรัฐมนตรี โดยผู้สื่อข่าวถามว่า ร้านนี้ขายเค้กส้มหรือไม่ นายอนุทิน หันมาดูที่ตู้โชว์เค้ก ก่อนบอกว่า “ตั้งแต่พรุ่งนี้คงมี ให้ไปถามเจ๊เจ้าของ”
อ่านข่าว – อนุทิน ชิลๆ เข้าพรรคสั่งกาแฟ จาริสต้า ถูกแซวมีเค้กส้มหรือไม่ เจ้าตัวบอกพรุ่งนี้คงมี
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ จำคุก เอกชัย หงส์กังวาน 21 ปี คดีขวางขบวนเสด็จปี63
- ภูมิธรรม เข้าทำเนียบ ตอบปม ทักษิณ บินนอกประเทศ ส่วนกลับวันไหนให้ดู ‘เพจทักษิณ’
- เท้ง พร้อมโหวต ถ้าภูมิใจไทย ให้คำมั่นอยู่เป็นองค์ประชุมสภา ด้าน อนุทิน ลุกยืนยันเองกลางสภา
- มติ ชาติไทยพัฒนา เดินหน้า โหวต ชัยเกษม นั่งนายกฯ คนที่ 32 พร้อมรับผล