จุลพันธ์ ถาม MOA ล้มล้างการปกครองหรือไม่ เผย มีสส.อึดอัด ถูกมติพรรคบีบขาดเอกสิทธิ์
วันที่ 5 กันยายน ที่รัฐสภา นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ได้ลุกขึ้นอภิปรายคัดค้านญัตติขอเลื่อนระเบียบวาระนำเรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ว่า วันนี้เราเห็นบรรยากาศในสภาที่วุ่นวาย มีความเห็นขัดแย้งแตกต่างแบ่งเป็นไม่น้อยกว่า 3 เส้า สถานการณ์การเมืองปัจจุบันพรรคหนึ่งก็พยายามลุกลี้ลุกลน อยากจะเลื่อนระเบียบวาระต้องการลงมติให้เร็วที่สุด ตนเข้าใจ แต่เห็นว่าควรชะลอได้ไหมเพราะเป็นการตัดสินใจสำคัญการลงมติเพื่อเลือกบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องสำคัญการเร่งรัดเข้ามาให้เร็วขึ้นไม่กี่ชั่วโมง ทำให้กระบวนการตัดสินใจของสมาชิกมีผลได้
“สิ่งที่มีการตกลงกันระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทย กำหนดไว้ว่าเข้าไปแล้วอยู่ได้ 4 เดือนห้ามเป็นเสียงข้างมาก ขัดต่อหลักการประชาธิปไตยสู่เสี่ยงต่อการใช้อำนาจในการล้มล้างการปกครอง ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 หรือไม่ ก็เป็นเรื่องที่จะต้องร้องกันต่อและต้องมีกระบวนการวินิจฉัยจากฝ่ายอื่น ” นายจุลพันธ์
นอกจากนั้นสิ่งที่เป็นห่วงคือเอกสิทธิ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียืนยันมาตลอดว่าเอกสิทธิ์ของสสเป็นสิ่งสำคัญไม่มีใครมากำหนดกักเกณฑ์
” แต่วันนี้ด้วยข้อตกลงที่เกิดขึ้นทำให้เกิดเดดล็อกที่สมาชิกหลายท่าน มาคุยกันในวงกาแฟอยู่ในความอึดอัด ไม่อยากที่จะลงมติอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ด้วยข้อตกลงที่เกิดขึ้น ถูกบีบบังคับทำให้เอกสิทธิ์ของสส.ที่มีอยู่มันหายไป” นายจุลพันธ์กล่าว
นายจุลพันธ์ ยังกล่าวว่า เรื่อง พ.ร.ป.ของพรรคการเมือง มีข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติชัดเจนว่าห้ามมีการเรียกรับผลประโยชน์ในเรื่องการดำเนินการ เช่น การเลือกนายกรัฐมนตรี แต่นี่มีกลไกในการแลกเรื่องในการยุบสภาการเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประโยชน์แอบแฝงหรือไม่ แต่ก็ขอให้ไปว่ากันข้างหน้า
สถานการณ์ในปัจจุบัน การที่เราจะเดินหน้าสู่การเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่งถือว่าพร้อมแล้วอยากเร่งลงมติ แต่สมาชิกคนอื่นอีก 496 คนถามเขาหรือยังว่าพร้อมหมดหรือไม่ ตนก็ติงประธานสภาในวันบรรจุวาระ แต่การเลือกนายกต้องให้เวลา ซึ่งปกติให้เวลาไม่น้อยกว่า 3 วันในการนัดหมายเพื่อไปคิดและประชุมหารือ เรามีวาระกฎหมายพิจารณาเต็มไปหมดเราหวังว่าจะได้พิจารณากฎหมายไปตามลำดับ
พวกเราพร้อมลงมติไม่มีใครหนี เราอย่าเอาความพร้อมของเราเพียงฝ่ายเดียวเราต้องเอาความพร้อมของเพื่อนสมาชิกทุกคนในสภา ตนจึงไม่เห็นด้วยกับการเลื่อนระเบียบวาระเดิม วันนี้ยังไงเราก็เดินหน้าไปถึงวาระที่ 8 แน่นอนในการเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีขอให้ใจเย็น ๆ