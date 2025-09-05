ลุ้นโหวตนายกฯ ‘คปท.’ ห่วงอำนาจอยู่ในมือคนทำปท.เกือบล่ม ‘เสื้อแดง’ ขอส้มไม่ผสมน้ำเงิน

มวลชนแดง-น้ำเงิน ลุ้นโหวตนายกฯ คนที่ 32 ‘พิชิต’ ลั่น ไม่ควรปล่อยอำนาจกลับไปอยู่ในมือของกลุ่มที่เคยทำให้ประเทศเกือบล่มสลาย ขณะ ‘คนเสื้อแดง’ ไม่อยากให้ส้มไปสนับสนุนพรรคสีน้ำเงิน
เมื่อวันที่ 5 กันยายน ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริเวณหน้ารัฐสภาฝั่งวัดแก้วฟ้า มีมวลชนปักหลักติดตามการ การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่32 ทั้งกลุ่มรวมพลังแผ่นดินฯ และกลุ่มคนเสื้อแดง
โดย นายพิชิต ไชยมงคล แกนนำกลุ่มคณะประชาชนปกป้องประเทศไทย (คปท.) กล่าวยืนยันว่า การที่พรรคเพื่อไทยเตรียมกลับมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนั้น ได้สร้างความกังวลต่อประชาชนอย่างกว้างขวาง ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งและความไร้เสถียรภาพทางการเมือง ซึ่งส่วนหนึ่งมีต้นตอมาจากการบริหารงานของพรรคเพื่อไทย รวมถึงบุคคลที่อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนพรรค โดยเฉพาะบทบาทของอดีตนายกรัฐมนตรี นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ยังคงถูกมองว่าเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการดำเนินนโยบายของพรรคแม้ไม่ได้ดำรงตำแหน่งโดยตรง
“ประเทศไทยเคยผ่านวิกฤตทางการเมืองมาแล้ว และบทเรียนสำคัญคือ เราไม่ควรปล่อยให้อำนาจกลับไปอยู่ในมือของกลุ่มที่เคยทำให้ประเทศเกือบล่มสลาย” นายพิชิต กล่าว
ทางด้าน จ.ส.ต.ประสิทธิ์ ไชยศรีษะ อดีต ส.ส.สุรินทร์พรรคเพื่อไทย และแกนนำคนเสื้อแดง
เผยว่า วันนี้มาให้กำลังใจฝ่ายพรรคเพื่อไทยฝ่ายประชาธิปไตย ยืนยันว่าเราไม่เห็นด้วยกับการที่พรรคบางพรรคไปสนับสนุนพรรคบางพรรคที่ประวัติไม่ค่อยดีที่ทุกคนรู้ว่าเขามีประวัติความเป็นมาอย่างไร วันนี้พี่น้องเสื้อแดงที่อยู่ใกล้ ๆ ก็พากันมาที่นี่ เพื่อมาเป็นกำลังใจ เพื่อมาชี้แจงข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นให้สังคมได้รับรู้
การที่พรรคประชาชน ซึ่งพวกเรามองว่าเป็นพรรคประชาธิปไตยพรรคหนึ่ง และเป็นพรรคที่กำลังเติบโตทางการเมืองอย่างรวดเร็ว แต่มาวันนี้ปรากฏว่าพรรคประชาชนไปให้การสนับสนุนพรรคภูมิใจไทย ทุกคนก็รู้ว่าพรรคภูมิใจไทยตอนนี้มีข่าวในเรื่องของการฮั้วสว. การยึดพื้นที่หลวง การเอาที่ดินที่เป็นของหลวงมาเป็นรันเวย์สนามบิน โดยเฉพาะคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีต่าง ๆ ที่กำลังมีเรื่องมีราวกันอยู่ตอนนี้
จ.ส.ต.ประสิทธิ์ กล่าวว่า วันนี้พี่น้องชาวเสื้อแดงจึงมาแสดงความเห็น และแสดงพลังในการที่ไม่อยากให้พรรคส้มไปสนับสนุนพรรคสีน้ำเงิน
