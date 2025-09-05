“อรรถกร” เตือน ปชช. อย่าเชื่อ คนอ้างว่าที่ผู้สมัครสส.กธ.ย้ำ ว่าที่ผู้สมัครสส.ต้องผ่านคัดกรอง แนะ ถามจนท.พรรค ยืนยัน
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 5 กันยายน นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรคกล้าธรรม และนายทะเบียนพรรคกล้าธรรม (กธ.) กล่าวว่า จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขณะนี้ พรรคกล้าธรรมถือเป็นพรรคการเมืองที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดในประเทศ และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นของประชาชนต่อแนวทางและอุดมการณ์ของพรรค โดยพรรคกล้าธรรมได้เปิดรับสมัครสมาชิกอย่างกว้างขวาง ทั้งการสมัครโดยตรงที่ทำการพรรค การส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ รวมถึงช่องทางอื่นๆ ที่จะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายที่สุด โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างฐานสมาชิกให้เข้มแข็ง และรองรับการขับเคลื่อนทางการเมืองในอนาคต
นายอรรถกรกล่าวว่า ขอยืนยันว่าขณะนี้พรรคยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ของพรรคในเขตเลือกตั้งต่างๆ อย่างเป็นทางการ เพราะจะต้องผ่านกระบวนการคัดกรองอย่างรอบคอบ โดยมีประธานที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารพรรคเป็นผู้พิจารณา เลือกสรร และประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงที่มีการประกาศยุบสภาแล้วอีกครั้งหนึ่ง
“พรรคกล้าธรรมต้องการผู้สมัครที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสมทั้งด้านคุณธรรม ความสามารถ และความเข้าใจปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น การคัดกรองจึงเป็นขั้นตอนสำคัญ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า ผู้ที่ลงสมัครในนามพรรคจะทำงานได้จริง และตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง” นายอรรถกรกล่าว
นายอรรถกรกล่าวว่า หากมีบุคคลบางคนหรือบางกลุ่มไปกระทำการใดๆ ที่ผิดต่อหลักกฎหมาย และนำสถานะสมาชิกของพรรคกล้าธรรมไปแอบอ้างว่าได้รับการวางตัวให้เป็นว่าที่ผู้สมัครของพรรคนั้น ขอให้ประชาชนว่าอย่าเพิ่งหลงเชื่อ โดยสามารถติดต่อสอบถามมาที่ฝ่ายทะเบียนของพรรคกล้าธรรมโดยตรงได้ทันที
