ชัยชนะ ซัด 4 ส.ส.งูเห่า สวนมติปชป. ลงคะแนนเลือก ‘อนุทิน’ ทำพรรค-ประชาธิปไตยอ่อนแอ

ชัยชนะ ซัดส.ส.งูเห่าปชป. ทำพรรคการเมือง-ระบอบประชาธิปไตยอ่อนแอ อ้างใช้เอกสิทธิ์ไม่ได้ ย้ำต้องยึดตามมติพรรค
วันที่ 5 กันยายน ที่รัฐสภา นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีมี ส.ส.งูเห่า พรรคประชาธิปัตย์โหวตให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์มีมติงดออกเสียงว่า พรรคมีมติพรรคชัดเจนว่างดออกเสียง ส่วนลูกพรรคคนไหนที่ใช้สิทธิ ส.ส. ก็ต้องตอบสังคมเอง เพราะต้องยอมรับว่ารัฐบาลนี้ เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยและต้องดูว่า MOA ที่ตกลงกัน กับพรรคประชาชนจะดำเนินการ MOA อย่างไรบ้าง
ส่วนที่มี ส.ส.ในพรรคโหวตสวนมติพรรคนั้น นายชัยชนะระบุว่า จริงๆ แล้วถ้าตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมันเป็นเอกสิทธิ์ของ ส.ส.แต่ว่ามติพรรคจะต้องเป็นมติพรรค แต่ถ้าคิดว่าจะใช้เอกสิทธิ์กันตลอด เรียนว่าระบบประชาธิปไตย เวลาเราลงรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส. เราต้องลงสังกัดพรรค
แต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราเลือกตั้งชนะมาแล้วมาอยู่ในพรรค แต่เวลาโหวตนายกฯ แล้วอ้างเอกสิทธิ์ ส.ส. มันก็เหมือนเราทำให้การเมือง พรรคการเมืองอ่อนแอ ทำให้ระบบประชาธิปไตยมันอ่อนแอลง ในมุมมองของตนเป็นแบบนี้
สำหรับจำนวน ส.ส.ที่โหวตสวนมติพรรคนั้น นายชัยชนะกล่าวว่า ก็ที่ทราบอยู่ประมาณ 4 เสียง ที่สร้างความแยกกันก็ต้องตั้งคณะกรรมการ ถึงแม้ว่าจะใช้เอกสิทธิ์ ส.ส. ก็ต้องดูว่าเอกสิทธิ์ ส.ส.ตามรัฐธรรมนูญทำได้กี่ที ในเมื่อมีมติพรรคแล้ว เราควรเดินไปเรื่องมติพรรค
ส่วนกรณีจะมีการลงโทษ ส.ส.ที่โหวตสวนหรือไม่นั้น นายชัยชนะกล่าวว่า ก็ต้องมาพูดคุยกันภายในพรรค ให้ตอบแบบนั้นก็ไม่ได้ แต่เรียนว่าวันนี้ระบบประชาธิปไตย พรรคการเมืองต้องเข้มแข็ง ต้องคิดถ้าเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลา สุดท้ายแล้วมันนำไปสู่ประชาธิปไตยที่อ่อนแอ
“ผมก็ฝากทางรัฐบาลใหม่ใน MOA ที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 60 ข้อนี้ก็ต้องเข้าไปเขียนเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญ ถ้าเราไม่เขียนสุดท้ายแล้วก็จะเห็นการเมืองอย่างวันนี้”
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สมช.ถกเข้ม เคาะกรอบถกจีบีซี 10 ก.ย. อุบรายละเอียด รอแถลงหลังประชุม
- เปิดภาพแรก อนุทิน ชาญวีรกูล ก้มกราบพ่อ หลังได้รับโหวต นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี32
- วราวุธ โพสต์ยินดี ‘พี่หนู’ นั่งนายกฯ เชื่อนำสิ่งดีๆให้ปชช. ขอเป็นกำลังใจทำหน้าที่เพื่อแผ่นดิน
- อนุทิน ขอบคุณทุกเสียงโหวต ขอกลับไปไหว้พ่อ เดี๋ยวกลับเข้าสภา ยอมรับเตรียมครม.ไว้แล้ว