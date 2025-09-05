การเมือง

ธนาธร ยก เท้ง หัวหน้าพรรคที่เราภูมิใจ ชัดเจน ตรงไปตรงมา

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2568 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า แชร์คลิปการอภิปรายของนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน วาระโหวตเลือกนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกฯ โดยระบุข้อความ

“นี่คือหัวหน้าพรรคที่เราภูมิใจ ชัดเจน ตรงไปตรงมา ใครยังไม่ได้ฟัง ขอเชิญชวนทุกท่านมาฟังกันดูครับ“

