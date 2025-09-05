วราวุธ โพสต์ยินดี ‘พี่หนู’ นั่งนายกฯ เชื่อนำสิ่งดีๆให้ปชช. ขอเป็นกำลังใจทำหน้าที่เพื่อแผ่นดิน

วราวุธ โพสต์ยินดี ‘พี่หนู’ นั่งนายกฯ เชื่อนำสิ่งดีๆ ให้ปชช. ขอเป็นกำลังใจทำหน้าที่เพื่อแผ่นดิน
เมื่อวันที่ 5 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา โพสต์ภาพและข้อความผ่านเพจ ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา ระบุว่า
ขอแสดงความยินดีกับท่านว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ของประเทศไทย พี่หนู นายอนุทิน ชาญวีรกูลครับ ได้รู้จักกับพี่หนูมาตั้งแต่สมัยผมยังเป็นวัยรุ่นทางการเมือง ทำให้มั่นใจได้ว่ารัฐบาลภายใต้การนำของพี่หนูจะสามารถนำพาสิ่งดีๆ มาสู่พี่น้องประชาชน และประเทศชาติได้ครับ ขอเป็นกำลังใจให้พี่ชายในการทำหน้าที่เพื่อแผ่นดินไทย ขอแสดงความยินดีกับพี่ชายอีกครั้งหนึ่งครับ
