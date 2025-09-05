อนุทิน ขอบคุณทุกเสียงโหวต ขอกลับไปไหว้พ่อ เดี๋ยวกลับเข้าสภา ยอมรับเตรียมครม.ไว้แล้ว

‘อนุทิน’ ขอบคุณทุกเสียงสนับสนุน ก่อนรุดไหว้พ่อ หลังสภาโหวตนั่งนายกฯ คนที่ 32 บอก โผ ครม.เตรียมไว้แล้ว เหตุมีเวลาไม่มาก ต้องทำงานหนักใช้เวลาคุ้มค่าที่สุด
เมื่อเวลา 17.10 น. วันที่ 5 กันยายน ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลัง นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้รับการโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 จากที่ประชุสภมาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางออกจากอาคารรัฐสภา โดยมีสื่อสารมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศ จำนวนมาก ปักหลักรอการสัมภาษณ์ครั้งแรก จึงเกิดความชุลมุน
โดยนายอนุทินเปิดเผยว่า ขอออกไปเยี่ยม และไปกราบ นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล บิดา ก่อนที่จะกลับมาเป็นองค์ประชุมที่รัฐสภาอีกครั้ง
นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงความรู้สึกหลังจากที่ได้รับการโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ว่า ตั้งใจจะทำงานให้เต็มที่ ต้องทำงานหนักมาก เพราะเวลามีอยู่ไม่นาน จะทำงานทุกวันให้คุ้มค่าที่สุดไม่มีวันหยุดแล้ว เพราะต้องให้สิ่งที่เป็นปัญหาอยู่ได้รับการแก้ไข
ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณพรรคประชาชนและทุกเสียงที่สนับสนุน พร้อมตอบคำถามผู้สื่อข่าวต่างประเทศว่า แน่นอนว่าเราจะก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้อง “move forward to the right action definitely”
ส่วนโผคณะรัฐมนตรี (ครม.) ใหม่ ขอให้ใจเย็นๆ แต่ได้เตรียมไว้หมดแล้ว เพราะมีเวลาไม่เยอะ ซึ่งนายอนุทินกล่าวว่า ตอนนี้จะขอออกไปกราบนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล บิดา ก่อนที่จะกลับเข้ารัฐสภาเพื่อร่างกฎหมายอีกครั้ง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทินเดินทางออกจากอาคารรัฐสภาด้วยรถยนต์ส่วนตัวยี่ห้อ “โรลส์รอยซ์” ทะเบียน วอ 3333 กรุงเทพมหานคร โดยก่อนขึ้นรถผู้สื่อข่าวขอให้นายอนุทินโบกมือให้เก็บภาพ แต่นายอนุทินยกมือไหว้ขอบคุณสื่อมวลชน และเดินทางออกจากรัฐสภาทันที