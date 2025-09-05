ชัดแล้ว นริศ ยื่นใบลาออก พ้นพรรคประชาธิปัตย์ สะพัด นั่ง รัฐมนตรี ครม.หนู

คอนเฟิร์ม ! เปิดใบลาออก “นริศ” โบกมือลา “ประชาธิปัตย์” อ้างเหตุต้องไปทำภารกิจอื่น
เมื่อวันที่ 5 กันยายน จากกรณีมีรายงานข่าวจากพรรคประชาธิปัตย์ แจ้งว่า นายนริศ ขำนุรักษ์ อดีต รมช.มหาดไทย และอดีต ส.ส.พัทลุง ซึ่งปัจจุบันเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ตามภารกิจ ได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แล้วเมื่อเช้า โดยมีรายงานว่า การลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ของนายนริศมีความเป็นไปได้ที่นายนริศจะไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ในโควต้ากลุ่มของนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ส.ส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย ที่นำ ส.ส.พรรคเพื่อไทยจำนวนหนึ่งมาร่วมสนับสนุนนายอนุทิน
สำหรับสาเหตุที่นายศักดิ์ดารับตำแหน่งรัฐมนตรีไม่ได้ เนื่องจากนายศักดิ์ดายังเป็น ส.ส.และเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย หากไปเป็นรัฐมนตรีข้ามพรรคข้ามขั้วในครั้งนี้อาจเปิดช่องให้มีผู้ยื่นร้องเรียนเรื่องจริยธรรม นายศักดิ์ดาจึงประสานงานกับนายนริศที่มีความสนิทสนมกันให้มารับตำแหน่งรัฐมนตรีแทน ซึ่งทั้งหมดนี้ยังขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองในการจัดตั้งรัฐบาลและจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรี
ต่อมาช่วงเย็น มีความชัดเจนแล้ว โดยนายนริศได้ยื่นหนังสือถึงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ลงวันที่ 5 กันยายน 2568 แจ้งเรื่องขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์และทุกตำแหน่งในพรรค โดยระบุถึงการขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์และทุกตำแหน่งในพรรค ว่าด้วยเหตุที่ต้องไปทำภารกิจอื่น จึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ปฏิบัติอยู่ได้ จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดอนุมัติ
จากกรณีดังกล่าวจึงมีความเป็นไปได้มากที่นายนริศจะไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ตามกระแสข่าวก่อนหน้านี้