ธีรรัตน์ ห่วงภาพลักษณ์ นายกฯคนใหม่ หลังสื่อนอกขนานนาม ‘ราชันกัญชา’

ธีรรัตน์ ห่วงภาพลักษณ์ นายกฯคนใหม่ หลังถูกสื่อนอกขนานนาม ‘ราชันกัญชา’
เมื่อวันที่ 5 กันยายน หลังจาการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญ การลงคะแนนจากสมาชิกทั้งหมด 490 คน ผลปรากฏว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้รับเสียงเห็นชอบ 311 เสียง ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 32
ล่าสุด น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รักษาการ รมช.มหาดไทย ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับการดำรงค์ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล โดยระบุข้อความว่า “เป็นเรื่องน่าตกใจอย่างยิ่ง เมื่อพบว่า Financial Times เสนอข่าวเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีที่เพิ่งได้รับตำแหน่งวันนี้ สื่อพาดหัวข่าว “ราชากัญชาไทย” ได้รับเลือกเป็นนายกฯ ถ้าต่างประเทศมีมุมมองกับเราเช่นนี้ เป็นเรื่องน่ากังวลกับระบบเศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยว ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากความเชื่อมั่นของนานาประเทศ”