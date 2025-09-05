ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ ออกโรงแจง หลังสะพัด อนุทิน เตรียมแก้บนบุรีรัมย์ บอกเป็นงานประจำปี
เมื่อวันที่ 5 กันยายน นายปิยะ ปิจนำ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล ว่าที่นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปแก้บนที่วงเวียนช้าง ขอทำความเข้าใจกับประชาชนว่า ในวันที่ 7 กันยายน นี้ จ.บุรีรัมย์ จะมีพิธีบวงสรวง บริเวณอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 ซึ่งเป็นการจัดประจำทุกปี โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์เป็นเจ้าภาพ ซึ่งมีการจัดเตรียมสถานที่บริเวณอนุสาวรีย์นัชกาลที่ 1 ไม่ใช่เป็นการเตรียมการแก้บนของนายอนุทินตามที่เป็นข่าว