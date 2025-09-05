อนุทิน โชว์สปิริต ร่วมประชุมจนปิดสภาฯ ก่อนเดินทางกลับพรรคภูมิใจไทย

‘อนุทิน’ รักษาสัญญาโชว์สปิริตร่วมประชุมพิจารณากฎหมายจนปิดสภาฯ ก่อนเข้าพรรคภูมิใจไทยต่อ
เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 5 กันยายน ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล ว่าที่นายกรัฐมนตรี เดินทางกลับเข้ามายังสภาฯ ภายหลังจากที่ออกไปกราบบิดาที่โรงพยาบาล เพื่อมาเข้าร่วมประชุมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. … โดยนายอนุทินไม่ได้เดินทางเข้าอาคารรัฐสภาจากบริเวณด้านหน้าตามปกติ แต่ได้เข้าอาคารจากชั้น B2 และขึ้นไปยังห้องประชุมทันที
อย่างไรก็ตาม นายอนุทินได้อยู่ร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวจนจบ ตามที่ได้สัญญากับพรรคประชาชน และ ส.ส. ก่อนที่จะโหวตเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่
ทั้งนี้ ภายหลังจากที่พิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวเสร็จ นายอนุทินได้เดินทางออกจากสภาฯ ในเวลา 21.15 น. และไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆ กับสื่อมวลชน โดยนายอนุทินได้เดินออกจากสภาฯ ไปชั้น B2 เพื่อไปยังพรรคภูมิใจไทยทันที
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ราศีใด จะมีโชคดีทางการงานอย่างมาก ผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตา ไว้เนื้อเชื่อใจ จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
- สมศักดิ์ ยินดี อนุทิน เป็นนายกฯ ชี้พรรคมีบทลงโทษส.ส.งูเห่า เชื่อเพื่อไทยไม่ขับ เฉลิม
- อรรถกร-ไผ่ ยัน กล้าธรรม โควต้ากระทรวงเดิม หวังสานต่องานอีก 4 เดือน รับ ธรรมนัส นั่งเก้าอี้รมต.ด้วย
- ทีมชาติไทยซ้อมต่อเนื่อง เตรียมชิงอิรักศึกคิงส์คัพ