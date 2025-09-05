การเมือง

อนุทิน โชว์สปิริต ร่วมประชุมจนปิดสภาฯ ก่อนเดินทางกลับพรรคภูมิใจไทย

เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 5 กันยายน ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล ว่าที่นายกรัฐมนตรี เดินทางกลับเข้ามายังสภาฯ ภายหลังจากที่ออกไปกราบบิดาที่โรงพยาบาล เพื่อมาเข้าร่วมประชุมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. … โดยนายอนุทินไม่ได้เดินทางเข้าอาคารรัฐสภาจากบริเวณด้านหน้าตามปกติ แต่ได้เข้าอาคารจากชั้น B2 และขึ้นไปยังห้องประชุมทันที

อย่างไรก็ตาม นายอนุทินได้อยู่ร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวจนจบ ตามที่ได้สัญญากับพรรคประชาชน และ ส.ส. ก่อนที่จะโหวตเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่พิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวเสร็จ นายอนุทินได้เดินทางออกจากสภาฯ ในเวลา 21.15 น. และไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆ กับสื่อมวลชน โดยนายอนุทินได้เดินออกจากสภาฯ ไปชั้น B2 เพื่อไปยังพรรคภูมิใจไทยทันที

