อนุทิน ผงาด นายกฯ คนที่ 32 ชนะ ชัยเกษม มติ 311 : 152

อนุทิน ผงาด นายกฯคนที่ 32 ชนะชัยเกษม มติ 311:152
เมื่อวันที่ 5 กันยายน ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระสำคัญคือ เรื่องด่วนการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตาม มาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรจากไทยในการลงมติ
โดยการขานชื่อ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที ปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล แคนดิเดตจากพรรคภูมิใจไทย (ภท.) เป็นนายกรัฐมตรี คนที่ 32 ด้วยคะแนน 311 เสียงต่อ 152 เสียง โหวตให้ นายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทย (พท.) งดออกเสียง 27 เสียง
สำหรับคะแนนโหวตให้นายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี ส่วนใหญ่เป็นพรรคที่จับขั้วกัน ประกอบด้วย พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาชน พรรคกล้าธรรม พรรครวมไทยสร้างชาติ ลงมติไปในทางเดียวกันทั้งหมด รวมถึงกลุ่มงูเห่าจากพรรค พท. 8 เสียง และร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย รวมถึงพรรคไทยสร้างไทย 6 คน
ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ มีคนสวนมติพรรคมาร่วมสนับสนุนนายอนุทินทั้งหมด 4 คน ประกอบด้วย นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ ส.ส.พัทลุง นายราชิต สุดพุ่ม ส.ส.นครศรีธรรมราช นายสมยศ พลายด้วง ส.ส.สงขลา และนายสรรเพชร บุญญามณี ส.ส.สงขลา สำหรับพรรคชาติพัฒนา มีนายประสาท ตันประเสริฐ ส.ส.นครสวรรค์ นอกจากนี้ ยังมีน.ส.ประภา เฮงไพบูลย์ ส.ส.กาฬสินธุ์ พรรคภูมิใจไทย ก่อนหน้านี้เป็นงูเห่าของพรรคภูมิใจไทย แต่การโหวตรอบนี้กลับมาสนับสนุนนายอนุทินเป็นนายกฯ
ขณะที่คะแนนเห็นชอบนายชัยเกษม มาจากพรรคเพื่อไทย พรรคประชาชาติ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคไทรวมพลัง พรรคชาติพัฒนา นอกจากนี้ ยังมี 2 เสียงจากพรรคพลังประชารัฐ ได้แก่ นายอนันต์ ผลอำนวย และนายปริญญา ฤกษ์หร่าย ส.ส.กำแพงเพชร ที่ก่อนหน้านี้เคยโหวตสวนมติพรรคไปให้ความเห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2569 วาระ 3 ซึ่งการโหวตรอบนี้ก็ยังโหวตสวนมติพรรค คือโหวตให้นายชัยเกษมเป็นนายกรัฐมนตรี
ส่วนคะแนน งดออกเสียง 27 เสียง มาจากพรรคประชาธิปัตย์ 20 เสียง ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ ทั้งสองคน นายอนุทิน รวมถึงพรรครวมไทยสร้างชาติ ได้แก่ นายวิทยา แก้วภราดัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พ.ท.สินธพ แก้วพิจิตร ส.ส.นครปฐม และนายนิติศักดิ์ ธรรมเพชร สส.พัทลุง ทั้งนี้ ไม่พบการลงคะแนน 2 คน ได้แก่ ว่าที่ ร.ท.ยุทธการ รัตนมาศ สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ และ น.ส.ปิยะนุช ยินดีสุข ส.ส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย